Paura sul volo Air India, l’aereo precipita per 100 metri dopo una violenta turbolenza: 17 feriti – Il video

Tutto è avvenuto su un Airbus A320 con 137 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio a bordo ed è ora al centro di un’indagine

Momenti di paura a bordo di un volo Air India diretto da Phuket a Nuova Delhi, costretto ad affrontare una violenta turbolenza che ha provocato una perdita improvvisa di quota di circa 100 metri. Il pilota è riuscito a mantenere il controllo dell’aereo, ma 17 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio sono rimaste ferite.

I feriti

Tutto è avvenuto su un Airbus A320 con 137 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio a bordo ed è ora al centro di un’indagine della Direzione generale dell’aviazione civile indiana (DGCA). Il ministro dell’Aviazione civile Ram Mohan Naidu ha spiegato che la turbolenza è durata circa quattro o cinque minuti e ha causato diversi feriti, tra cui alcuni membri dell’equipaggio che hanno riportato lesioni alla colonna vertebrale e al collo. A causa degli scossoni, l’aereo avrebbe perso improvvisamente circa 300 piedi di quota.

L’indagine: acquisiti i dati di volo

Dopo l’atterraggio, il velivolo è stato trasferito in un hangar per consentire agli investigatori di raccogliere le prove necessarie. La DGCA ha acquisito anche il registratore dei dati di volo e il registratore vocale della cabina di pilotaggio. I passeggeri feriti sono stati assistiti dal personale sanitario subito dopo l’arrivo dell’aereo a Nuova Delhi. Per alcuni dei casi più gravi è stato necessario il trasferimento negli ospedali Medanta e Fortis.