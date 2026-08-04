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«Mio figlio in carcere a Malta da 70 giorni», la denuncia del padre del 15enne italiano: «Le sue condizioni sono allarmanti»

04 Agosto 2026 - 14:53 Alba Romano
pescara arresti minore fratelli
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L'appello di Antonio Santoiemma all'Ansa sulle condizioni del figlio arrestato a maggio: «Per il forte stress si è autolesionato». La Farnesina segue il caso
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«Mio figlio, un 15enne italiano, è in isolamento da 70 giorni nel carcere minorile Coors a Malta. Le sue condizioni sono allarmanti». È l’appello lanciato da Antonio Santoiemma, il padre di Flavio, «arrestato il 25 maggio scorso dalle autorità maltesi», dice all’Ansa. L’Ambasciata a La Valletta, in raccordo con la Farnesina, segue il caso in costante contatto con i genitori che hanno incontrato anche ieri, lunedì 3 agosto, fornendo ogni possibile assistenza. L’Ambasciata – rende noto il ministero degli Esteri – ha in più occasioni sollevato il caso con le autorità locali, ha effettuato una visita al ragazzo il 26 giugno e domani ne è prevista un’altra nel penitenziario.

L’appello del padre del 15enne

«Nostro figlio per 4 giorni è stato detenuto in isolamento presso la divisione 6 del carcere di Corradino per adulti, dove per il forte stress si è autolesionato. Trasferito presso il carcere minorile Coors ha trascorso 35 giorni chiuso 22 ore al giorno, costretto a mangiare in piedi e per 3 giorni a nutrirsi con le mani perché nessuno si è preoccupato di fornirgli delle posate», spiega il padre del 15enne, che con la famiglia si è trasferito da tempo a Malta. La vicenda è attualmente all’esame delle competenti autorità giudiziarie maltesi e la prossima udienza calendarizzata per il 19 agosto, sottolinea la Farnesina spiegando che l’Ambasciata ha anche incontrato il Direttore dell’istituto penitenziario nel quale è detenuto il ragazzo, e ha partecipato in qualità di osservatore alle prime udienze.

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