Ultime notizie Caldo recordGiapponeImmigrazioneNazionale italiana
ATTUALITÀAccoltellamentiArrestiBresciaCentri commercialiInchiesteLombardiaTentato omicidioViolenza sulle donne

Castenedolo (Brescia), 38enne accoltellata fuori dal centro commerciale: arrestato l’ex marito

02 Agosto 2026 - 20:10 Alba Romano
Accoltellamento Brescia
Accoltellamento Brescia
La donna colpita al petto davanti ai figli è ricoverata in gravi condizioni. Arrestato per tentato femminicidio l'ex marito
Google Preferred Site

Una donna di 38 anni di origini indiane è stata accoltellata nel tardo pomeriggio di domenica fuori dal centro commerciale Campo Grande a Castenedolo, nel Bresciano. Ad aggredirla con una sola coltellata al petto sarebbe stato l’ex marito, un cittadino italiano di origini pakistane. La donna, che era in compagnia dei figli, è stata soccorsa prima da alcuni passanti, poi, dopo l’allarme, dai sanitari del 118. Trasportata in ospedale in condizioni serie, la 38enne si trova ora in sala operatoria ma secondo le prime indicazioni non sarebbe in pericolo di vita.

L’arresto dell’uomo e i precedenti per maltrattamenti

L’ex marito della donna è stato fermato da alcuni passanti e poi arrestato dalla polizia con l’accusa di tentato femminicidio. Stando a quanto emerso, era già stato condannato nel 2023 a un anno e otto mesi di reclusione per maltrattamenti nei confronti della stessa ex moglie. Sembra che la coppia avesse litigato per la gestione dei figli piccoli. Anche un’amica della donna è rimasta ferita nell’agguato. Tutti e tre risultano residenti fuori dalla provincia di Brescia.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Vince 209 milioni al Superenalotto e muore: ora l’ex moglie chiede alla vedova un assegno mensile da 5mila euro

2.

Terremoto a Napoli: scossa di magnitudo 4.7 ai Campi Flegrei. Blackout in alcuni quartieri – La diretta

3.

S’infittisce il mistero dei 670mila euro gettati in mare dal motoscafo: il minore a bordo non aveva legami con i due uomini identificati

4.

Crisi a Ceuta, via ai controlli sui voli dalla Spagna. Il sindacato di polizia: «Follia ad agosto, così aeroporti in tilt»

5.

Rumori molesti, minacce e feci lanciate ai vicini di casa: arrestata la «stalker seriale condominiale» a Reggio Emilia

leggi anche
Modena, 30enne ucciso a coltellate dopo una lite in casa: fermato un uomo
ATTUALITÀ

Modena, 30enne ucciso a coltellate dopo una lite in casa: fermato un uomo

Di Alba Romano
parigi accoltella donne
ESTERI

Parigi, accoltella tre donne per strada, una sarebbe incinta. Fermato un uomo – Il video

Di Stefania Carboni
simone concas omicidio
ATTUALITÀ

Omicidio Simone Concas, in arresto il fratello della ragazza investita

Di Alba Romano