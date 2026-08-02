Castenedolo (Brescia), 38enne accoltellata fuori dal centro commerciale: arrestato l’ex marito

La donna colpita al petto davanti ai figli è ricoverata in gravi condizioni. Arrestato per tentato femminicidio l'ex marito

Una donna di 38 anni di origini indiane è stata accoltellata nel tardo pomeriggio di domenica fuori dal centro commerciale Campo Grande a Castenedolo, nel Bresciano. Ad aggredirla con una sola coltellata al petto sarebbe stato l’ex marito, un cittadino italiano di origini pakistane. La donna, che era in compagnia dei figli, è stata soccorsa prima da alcuni passanti, poi, dopo l’allarme, dai sanitari del 118. Trasportata in ospedale in condizioni serie, la 38enne si trova ora in sala operatoria ma secondo le prime indicazioni non sarebbe in pericolo di vita.

L’arresto dell’uomo e i precedenti per maltrattamenti

L’ex marito della donna è stato fermato da alcuni passanti e poi arrestato dalla polizia con l’accusa di tentato femminicidio. Stando a quanto emerso, era già stato condannato nel 2023 a un anno e otto mesi di reclusione per maltrattamenti nei confronti della stessa ex moglie. Sembra che la coppia avesse litigato per la gestione dei figli piccoli. Anche un’amica della donna è rimasta ferita nell’agguato. Tutti e tre risultano residenti fuori dalla provincia di Brescia.