Omicidio Simone Concas, in arresto il fratello della ragazza investita

Una lite dopo l'incidente stradale alla base dell'accoltellamento

È un minorenne fratello della vittima il ragazzo arrestato per aver ucciso Simone Concas, 19 anni. Il giovane aveva travolto con l’auto una ragazza, ora ricoverata in ospedale. Il fratello della vittima l’ha accoltellato. Il tutto è accaduto ieri pomeriggio intorno alle 18 a Bari Sardo in provincia di Nuoro. Secondo le prime ipotesi investigative si è trattato di una lite per vendetta causata dall’investimento. La ragazza, 21 anni, stava passeggiando, in compagnia del suo fidanzato e del fratello minore, vicino al campo sportivo comunale.

L’omicidio

Dopo l’investimento il fidanzato, e lo stesso fratello minore della giovane, da questa notte in stato di fermo di indiziato di delitto, viste le condizioni della ragazza, avrebbero inseguito il presunto investitore, che aveva già abbandonato la sua auto ed era scappato a piedi, probabilmente impaurito. Poi, a pochi passi dall’ingresso del campo sportivo, l’hanno fermato. Il minore avrebbe tirato fuori un coltello e avrebbe ucciso Concas. Gli inquirenti starebbero analizzando anche una lite di qualche giorno fa, che potrebbe costituire un precedente. Sul luogo del delitto era presente anche la procuratrice di Lanusei Paola Dal Monte.