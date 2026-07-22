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Bari Sardo, investe con l’auto una coppia e poi accoltella a morte il ragazzo

22 Luglio 2026 - 20:16 Stefania Carboni
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L'autore del gesto è ancora ricercato. La ragazza, investita, è ricoverata a Cagliari: cosa si sa del caso in Ogliastra
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Un giovane di 19 anni, Simone Concas, è stato ucciso a coltellate, per strada, questo pomeriggio a Bari Sardo, in Ogliastra, dal conducente di un’auto. Secondo i primi riscontri, l’aggressore avrebbe investito la vittima mentre si trovava con una ragazza. Poi è sceso dalla vettura e lo ha colpito ripetutamente con un coltello, uccidendolo. Non c’è stato nulla da fare per gli operatori del 118, intervenuti prontamente sul posto. La ragazza che era assieme alla vittima è rimasta ferita, ha subito gravi traumi alle gambe e si trova ora ricoverata all’ospedale di Cagliari.

L’ipotesi della lite dopo l’investimento, le testimonianze

Secondo quanto riporta l’Unione Sarda sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Lanusei, il personale del 118 e i vigili del fuoco di Tortolì. Sul luogo del delitto presente anche la procuratrice di Lanusei, Paola Dal Monte. Secondo alcune testimonianze l’auto avrebbe investito la coppia e dall’incidente sarebbe scaturita una violenta lite, culminata nell’accoltellamento. Secondo un’altra versione al vaglio degli investigatori, non ci sarebbe stata una lite: la coppia è stata investita dall’auto guidata dall’omicida, che dopo averli travolti sarebbe sceso dalla vettura e avrebbe colpito a morte Simone Concas.

(in aggiornamento)

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