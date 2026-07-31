Terremoto a Napoli: scossa di magnitudo 4.7 ai Campi Flegrei. Blackout in alcuni quartieri – La diretta

La scossa avvertita anche a Ischia e Procida, persone in strada

Una forte scossa di terremoto, alle 19.46, con una magnitudo di 4.7 ai Campi Flegrei, ha generato diversi blackout in alcune zone di Napoli. Ci sono stati distacchi di intonaco e segnalazioni di alcuni ascensori bloccati. In tanti, a causa dello spavento, sono scesi in strada. Secondo quanto riferisce l’Ingv dalle 19:46 di oggi, ovvero da quando si è verificata la scossa, è in corso uno sciame sismico nell’area. Al momento l’Ingv ha rilevato in via preliminare 10 terremoti con magnitudo tra 0 e 4.7.