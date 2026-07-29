Ragusa, dalla barca lanciano 600mila euro in mare e i bagnanti provano a prenderli. L’avaria e il gesto disperato prima dell’arrivo della Guardia Costiera

Il curioso episodio è successo questo pomeriggio a Casuzze, frazione balneare di Santa Croce Camerina. A bordo quattro maltesi

Questo pomeriggio a Casuzze, frazione balneare di Santa Croce Camerina, nel ragusano, un motoscafo è entrato in avaria per mancanza di benzina ma prima dell’arrivo della Guardia Costieria, allertata dagli stessi occupanti, qualcuno avrebbe gettato in mare diversi pacchi di banconote. Secondo quanto ricostruito su Repubblica il motoscafo da diporto proveniva da Malta. A bordo le autorità ci hanno trovato una sola persona, mentre altre tre, secondo alcuni testimoni, erano scese a cercare aiuto.

I bagnanti e la corsa in acqua a recuperare i soldi

Prima che sul posto arrivassero guardia costiera, guardia di finanza, polizia e carabinieri chi era a bordo ha provato a disfarsi di diverse banconote, 600mila euro circa per la precisione. Un gesto che è stato notato dai bagnanti che, vedendo la scena, sono corsi in acqua a recuperare i soldi. Un caos, che non è passato inosservato, facendo diventare una banale richiesta di soccorso qualcosa di più. Le forze dell’ordine, riporta il quotidiano, intervenute sul posto sono riuscite a recuperare quasi tutto il denaro sottratto da alcuni bagnanti. Mentre i quattro occupanti dell’imbarcazione sono stati identificati e trasferiti nella delegazione di spiaggia della guardia costiera. La barca invece è stata trainata in porto per gli accertamenti.

Il questore di Ragusa Salvatore Fazzino ha dichiarato: «Un’avaria al motore ha bloccato l’imbarcazione, se tutto fosse filato liscio, noi non l’avremmo intercettata». Quanto al denaro, dovrebbe «essere stato recuperato per intero dalla guardia costiera». Si cerca ancora di capire l’origine del denaro. Tante le piste: dal pagamento per droga, al riciclaggio, o valuta fraudolenta.

(Foto di Timo Volz su Unsplash)