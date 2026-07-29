In ufficio opere di Manzù e Picasso, i ladri sradicano il cancello e ripuliscono la ditta: il colpo milionario alla Lilli Petroli

L'ipotesi dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, a mettere a segno il colpo è stata certamente una banda di criminali specializzati. Il colpo alla sede della Lilli Petroli a Oricola, nell'Aquilano. Cosa sono riusciti a portare via i ladri e quanto valevano le opere d'arte

Un furto da film è avvenuto nella notte nella località Marsicana di Oricola, in provincia dell’Aquila. Un banda è entrata nello stabilimento della Lilli Petroli, portando via sculture in bronzo e altre opere d’arte dopo aver abbattuto un pesante cancello d’acciaio del peso di diverse tonnellate. Secondo le prime ricostruzioni, il valore del bottino sarebbe di circa i 5 milioni di euro e comprenderebbe capolavori di artisti come Pablo Picasso e Giacomo Manzù. Sul caso stanno indagando i militari del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (Tpc) dell’Aquila, reparto specializzato nei reati contro il patrimonio artistico, affiancati dai carabinieri territoriali. L’ipotesi al vaglio degli investigatori è che le opere possano essere state rubate su commissione o destinate ai circuiti clandestini del mercato internazionale dell’arte.

Il furto organizzato di opere d’arte

Secondo una prima ricostruzione, il furto sarebbe durato tutta la notte. I ladri avrebbero utilizzato un camion della stessa azienda di distribuzione di carburanti per sfondare il cancello metallico d’ingresso e accedere alla sede amministrativa della Lilli Petroli. Una volta all’interno, la banda sarebbe riuscita a neutralizzare il sistema di allarme e a forzare gli accessi della struttura. I ladri avrebbero quindi rubato quadri, bassorilievi e sculture di grandi dimensioni, caricandoli su un furgone lasciato in attesa all’esterno dello stabilimento. Tra le opere rubate figurano bassorilievi di Picasso e sculture in bronzo, tra cui «la ballerina» di Giacomo Manzù, una scultura di circa dieci quintali.



In copertina: il cancello della sede amministrativa della Lilli Petroli sradicato durante il colpo. Foto dei Carabinieri.