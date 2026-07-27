Alessio Pio morto per «una grave infezione sistemica». Le ipotesi su cosa ha ucciso il bimbo di 18 mesi: l’autopsia e i casi simili all’asilo

Continuano i controlli su 38 bambini che hanno frequentato la struttura di Catanzaro nell'ultimo mese. L'infezione che ha colpito il piccolo di 18 mesi avrebbe coinvolto polmoni, cervello e cuore. L'ipotesi dell'infettivologo Bassetti: cosa può aver colpito il bambino

Alessio Pio Coppolino, il bimbo di 18 mesi morto il 22 luglio scorso all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, sarebbe deceduto per un «grave processo infettivo-infiammatorio sistemico». Lo comunica la Procura della Repubblica di Catanzaro, che aveva aperto un fascicolo in parallelo a quello della Procura di Vibo Valentia. Il piccolo era stato trasferito nel capoluogo dopo un primo ricovero all’ospedale di Vibo e frequentava la Family Baby School di Tropea.

Che tipo di infezione ha colpito il bambino

Dai reperti macroscopici dell’autopsia e dai primi dati microbiologici emerge un quadro di «carattere settico», con coinvolgimento di più organi: l’apparato pleuro-polmonare, quello pericardico-cardiaco e quello meningo-encefalico. Secondo la Procura, l’infezione sarebbe stata generata da un quadro microbico o polimicrobico «la cui natura risulta in corso di valutazione».

L’asilo di Tropea sotto sequestro, sintomi simili tra i compagni di classe

Secondo quanto riporta Il Vibonese, la Family Baby School frequentata da Alessio Pio è stata posta sotto sequestro dopo che sintomi simili a quelli del piccolo avrebbero interessato anche alcuni suoi compagni di classe. Nella struttura sono stati disposti nuovi campionamenti, mentre proseguono i controlli sanitari sui 38 bambini che l’hanno frequentata nell’ultimo mese. Sempre secondo Il Vibonese, un ulteriore piccolo sarebbe stato trasferito in elisoccorso a Catanzaro per un caso sospetto legato allo stesso batterio. Gli inquirenti catanzaresi hanno deciso di trasmettere gli atti ai colleghi di Vibo Valentia per le «opportune valutazioni», dopo aver escluso qualunque criticità nella gestione sanitaria dell’ospedale dove il bambino ha perso la vita. Il fascicolo si sposta quindi nel Vibonese, dove si concentreranno ora gli approfondimenti sulle cause a monte del decesso.

Cosa non ha ancora spiegato l’autopsia

Si attendono ancora gli esiti definitivi degli esami microbiologici, che dovranno individuare con esattezza l’agente patogeno responsabile e permettere di ricostruire l’origine del processo settico. Gli accertamenti epidemiologici proseguono parallelamente all’indagine giudiziaria.Quella che ha colpito il piccolo Alessio Pio sarebbe stata un’infezione aggressiva: l’infettivologo Matteo Bassetti citato da Leggo ha indicato come possibile responsabile il Clostridium difficile, ipotesi però ancora da confermare.