L’infezione da Clostridium difficile che può aver ucciso il bimbo della Family Baby School di Catanzaro

I magistrati hanno sequestrato salma e cartella clinica. Con l'intenzione di ricostruire le cause del decesso

L’infezione da Clostridium difficile potrebbe aver ucciso il bimbo di 18 mesi Alessio Pio. Che è deceduto all’ospedale di Catanzaro: i magistrati hanno sequestrato salma e cartella clinica. Con l’intenzione di ricostruire le cause del decesso. E verificare eventuali collegamenti con gli altri casi degli ultimi giorni. Il bambino era ricoverato a Vibo Valentia per un’infezione intestinale. Poi, dopo il peggioramento, è arrivato a Catanzaro. Dove i medici avevano ipotizzato la setticemia.

Il Family Baby School

Altri quattro bambini che andavano all’asilo nido privato di Tropea Family Baby school sono stati ricoverati con sintomi simili, fa sapere il Corriere della Sera. Tre sono stati già dimessi. Uno è ancora in osservazione nel reparto pediatrico dell’ospedale. In totale sono 12 i piccoli che hanno manifestato disturbi gastrointestinali tra i 25 che frequentano il nido. La direzione dell’asilo ha disposto la sospensione delle attività educative. L’istituto è stato sequestrato. Il Family Baby School è conosciuto in zona per l’offerta di servizi che va dal nido alla scuola d’infanzia.

L’infezione da Clostridium difficile

Il Clostridum difficile è un batterio che si trasmette per via oro-fecale. Può provocare infezioni intestinali nei soggetti fragili. «Siamo tutti molto preoccupati per un eventuale contagio. Ho paura che il batterio possa aver circolato anche tra gli altri bambini della scuola», dice al quotidiano Monica, mamma di un bimbo di un anno e due mesi che frequenta il nido. «Alcune mamme sono state contattate direttamente dall’Asp e questo ci fa capire quanto la situazione venga seguita con attenzione. Ma la paura resta e tutti vogliamo capire che cosa sia accaduto», dice.

I detergenti

La «Family Baby School» ha deciso di sospendere le attività, mentre collabora con inquirenti e Asp. «In questo momento così tragico siamo vicini alla famiglia di Alessio e siamo profondamente scossi per quanto accaduto», ha dichiarato Serena Miceli, una delle dirigenti. «Abbiamo deciso di chiudere la scuola per consentire all’autorità giudiziaria di svolgere tutte le indagini e i rilievi necessari e per permettere la completa sanificazione degli ambienti. Nessuno per ora può dire che cosa sia realmente accaduto. Normalmente le scuole utilizzano detergenti a base di cloro, ma se dovesse trattarsi di Clostridium difficile questi non sarebbero sufficienti. Per questo ci siamo procurati prodotti a base di acqua ossigenata, gli stessi utilizzati negli ospedali, così da effettuare una sanificazione completa degli ambienti».