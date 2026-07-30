La carta d’identità diventa permanente, come si potrà ottenere il nuovo documento. Il rinnovo che resta da fare anche dopo i 70 anni

La misura, prevista dai decreti di semplificazione, elimina l'obbligo di rinnovare il documento per milioni di anziani a partire dal 30 luglio

Gli over 70 non dovranno più preoccuparsi di rinnovare la carta d’identità. È una delle novità introdotte dai decreti di semplificazione del Governo, che punta a ridurre la burocrazia per gli anziani e ad alleggerire il lavoro degli uffici anagrafe. Così per gli oltre sette milioni di italiani over 70 anni le nuove carte d’identità avranno validità illimitata, senza doversi più preoccupare del rinnovo della carta d’identità.

Come ottenere il documento senza scadenza

Chi possiede già una carta d’identità valida non dovrà fare alcuna richiesta immediata. La novità scatterà al momento del primo rinnovo successivo al compimento dei 70 anni. Da quel rinnovo, il documento che verrà rilasciato avrà validità illimitata, senza ulteriori procedure. Sarà infatti il sistema informatico dell’anagrafe a riconoscere automaticamente l’età del cittadino e ad applicare la validità illimitata, sostituendo la tradizionale data di scadenza. Una volta emesso il documento resterà valido per sempre sia in Italia che all’estero.

Perché il chip andrà comunque aggiornato

Le nuove carte d’identità elettroniche, infatti, hanno un chip che permette di accedere ai servizi online della Pubblica amministrazione, come l’app IO e l’area riservata dell’INPS. Il chip scade dopo dieci anni e, sarà necessario chiedere di aggiornarlo per continuare a utilizzare la carta per l’identità digitale. Il documento, invece, resterà valido come carta d’identità anche senza il rinnovo della componente elettronica.