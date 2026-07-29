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Caso Yara Gambirasio, fissata al 5 ottobre l’udienza sull’istanza di Bossetti. I legali: «Sorpresi dall’esame delle immagini e dei reperti»

29 Luglio 2026 - 20:21 Alba Romano
massimo bossetti
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Gli avvocati del muratore di Mapello: «Speriamo di avere spiegazioni precise sui rilievi da noi mossi e di esaminare reperti e campioni nell'ottica della ricerca della verità»
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La Corte d’Assise di Bergamo ha fissato per il 5 ottobre l’udienza in camera di consiglio richiesta dalla difesa di Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio.

I legali Claudio Salvagni e Paolo Camporini hanno sollecitato una serie di verifiche sui reperti e sui campioni biologici conservati. Tra le richieste figurano la loro ricognizione, l’acquisizione di nuova documentazione tecnica e amministrativa, l’autorizzazione a svolgere attività analitiche e l’accesso ai dati genetici anonimizzati in formato Excel.

L’iniziativa nasce dall’analisi delle foto ad alta risoluzione scattate dai Ris di Parma durante le indagini, consegnate solo di recente ai difensori. «Siamo rimasti sorpresi da ciò che è emerso dall’esame delle immagini e dei reperti», ha dichiarato all’Adnkronos l’avvocato Salvagni. «Speriamo di avere spiegazioni precise sui rilievi da noi mossi e di poter finalmente esaminare reperti e campioni nell’ottica della ricerca della verità».

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Entro il 5 ottobre la Procura e i legali della famiglia Gambirasio potranno depositare le proprie memorie. Bossetti assisterà all’udienza in videocollegamento dal carcere.

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