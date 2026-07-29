Il caldo sale di un grado ogni giorno, quando finisce la quarta ondata: il picco a 41 gradi e la previsione su Ferragosto

L'anticiclone africano farà salire ancora le temperature nel fine settimana. Attese notti tropicali e massima allerta in diverse città

È ufficialmente iniziata la quarta ondata di caldo dell’estate 2026. L’anticiclone africano è tornato a imporsi sull’Italia e nei prossimi giorni farà salire progressivamente le temperature, con un incremento di circa un grado al giorno. Dagli attuali 36-37°C si arriverà così ai picchi di 40-41°C attesi nel fine settimana, mentre l’afa diventerà sempre più intensa, soprattutto lungo le coste e nelle grandi città, dove anche le ore notturne offriranno ben poco sollievo.

Temperature in aumento in tutta Italia

Secondo i meteorologi si prevedono massime comprese tra 38 e 41°C da Nord a Sud, con valori che potrebbero risultare ancora più elevati in alcune zone interne. Le città più calde saranno Firenze e Terni, mentre il sole dominerà quasi ovunque. Solo le Alpi e, nella giornata di mercoledì, la Sicilia potranno essere interessate da temporali isolati. Oltre alle temperature diurne, a preoccupare sono le cosiddette notti tropicali, con minime superiori ai 20°C, e in alcune aree persino le notti super tropicali, con temperature che non scenderanno sotto i 25°C. Condizioni che renderanno difficile trovare sollievo anche dopo il tramonto. L’ondata di calore continuerà inoltre ad accentuare la siccità dei terreni e lo scioglimento dei ghiacciai, mentre la temperatura del mare raggiungerà valori compresi tra 28 e 30°C.

Le previsioni fino a venerdì

Le temperature quindi aumenteranno di circa un grado fino al weekend. Solo oggi sono previsti dei temporali pomeridiani sulle Alpi e locali rovesci in Sicilia. Da domani, giovedì 30 luglio, il sole sarà prevalente ovunque e le temperature saliranno ancora. Ma sarà venerdì il giorno in cui il caldo raggiungerà l’apice, con punte di 39-40°C al Centro e valori in aumento anche al Nord e al Sud.

Aumentano i bollini rossi

L’aumento delle temperature si riflette anche sul bollettino del Ministero della Salute. Oggi il bollino rosso riguarda solo Campobasso, ma domani si aggiungeranno Perugia e Rieti. Venerdì 31 luglio le città in massima allerta diventeranno 11: Campobasso, Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Restano invece in bollino giallo Ancona, Bari, Catania, Genova e Messina fino a venerdì. Palermo e Trieste passeranno dal giallo all’arancione, mentre Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia e Verona saliranno dal giallo all’arancione nei prossimi giorni.

Quanto durerà il caldo?

Per il momento non si intravede una vera tregua. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, il caldo potrebbe attenuarsi tra il 12 e il 13 agosto, anche se non si esclude che possa protrarsi fino a Ferragosto. Dello stesso avviso è anche Lorenzo Giovannini, fisico dell’atmosfera dell’Università di Trento che sostiene che «l’area di alta pressione rimarrà ben salda sicuramente fino alla fine della prossima settimana. Oltre quel momento non possiamo sapere come evolverà la situazione e quindi non possiamo dire con precisione quando questa ondata di caldo terminerà».



