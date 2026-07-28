Caldo record, la quarta ondata in arrivo durerà fino al 7-8 agosto

Tra il fine settimana e il week end temperature fino a 40 gradi al Centro-Nord. Lo zero termico a 4500 metri. La siccità e i rischi

La quarta ondata di caldo record arriverà questa settimana. In perfetto orario con l’estate, tra luglio e metà agosto. Porterà temperature fino a 40 gradi al centro-nord. Ovvero tra Roma e la pianura padana. Il resto del paese si attesterà sulla media di 35 gradi. E da domani si tornerà ai bollini arancioni, mentre il caldo più intenso è atteso tra il fine settimana e il week end, che coincide con i primi giorni di agosto. Anche le minime resteranno al di sopra dei 25 gradi in pianura. Per raggiungere una temperatura di zero gradi (il cosiddetto zero termico) bisognerà arrampicarsi a 4.500 metri, quasi in cima al Monte Bianco.

Caldo record, la quarta ondata e la siccità

AccuWeather spiega che la quarta ondata renderà luglio il più caldo mai registrato in Europa. A partire da oggi si diffonderà tra Spagna e Francia. Poi arriverà sull’Europa centrale tra mercoledì e giovedì. Jason Nicholls, capo meteorologo internazionale di AccuWeather, spiega: «Ogni ondata successiva di caldo estremo aggrava gli effetti. Il terreno secco, la siccità in corso e la vegetazione stressata aumentano il rischio di incendi boschivi, mentre il caldo prolungato continua a mettere a dura prova le riserve idriche, l’agricoltura e la salute pubblica in tutta la regione». Quest’anno, finora, rilevano gli esperti di AccuWeather, nell’Unione Europea sono andati in fumo oltre 254.000 ettari, mentre le ripetute ondate di caldo e le precipitazioni inferiori alla media hanno reso molte aree sempre più vulnerabili a nuovi incendi e a una crescente carenza idrica.

L’estate 2026 sopra la media

Lorenzo Giovannini, fisico dell’atmosfera dell’università di Trento, dice che con la quarta ondata l’estate 2026 sarà nettamente sopra la media rispetto agli anni scorsi. Ad aggravare la situazione, la rapidità con la quale le ondate di calore si stanno avvicendando: «Si sono susseguite quasi senza interruzioni, gli intermezzi sono stati brevissimi. Dal punto di vista meteorologico sono stati movimenti d’aria distinti, ma gli intervalli di tempo così ravvicinati la rendono quasi un’unica grande ondata di calore». E soprattutto «questa potrebbe non essere l’ultima. Al momento è difficile dirlo, ma è ragionevole pensare che le temperature elevate proseguiranno anche nel mese di agosto», precisa riferendosi all’impossibilità di fare previsioni attendibili a lungo termine.

L’anticiclone

Il nuovo campo di alta pressione di origine subtropicale che sta avanzando dal Nord Africa verso il Mediterraneo seguirà una traiettoria che investirà in pieno l’Italia. Proprio come era accaduto nella terza ondata di calore. Di conseguenza dovrebbero essere simili anche le temperature, con picchi di 40-41 gradi in alcune zone. «L’anticiclone si sta muovendo da Sud-Ovest e raggiungerà Spagna e Francia meridionale per poi arrivare alla nostra penisola. Le temperature saranno elevate praticamente in tutta Italia, ma si scosteranno dalle medie stagionali soprattutto al Centro-Nord». Anche durante questa quarta ondata al caldo diurno si sommeranno anche le cosiddette notti tropicali, con temperature che, in molte località, rimarranno sopra i 25 gradi anche nelle ore di buio.

7-8 agosto

Le previsioni mostrano che la nuova ondata proseguirà almeno fino al 7-8 agosto, ma potrebbe estendersi anche oltre. «Ciò che possiamo dire al momento è che l’area di alta pressione rimarrà ben salda sicuramente fino alla fine della prossima settimana. Oltre quel momento, per ora, non possiamo sapere come evolverà la situazione, e quindi non possiamo dire quando la nuova ondata arriverà al termine». Repubblica spiega che le previsioni mensili dell’Aeronautica indicano che in Italia le temperature torneranno nella media solo a settembre. Penny Endersby, direttrice del Met Office britannico, ha detto in un’intervista al Financial Times: «Questa ci sembra un’estate anormale, ma in realtà non ci saranno più estati normali, perché il cambiamento climatico sta correndo così in fretta».

Il Veneto

Intanto il Veneto ha già registrato un record. La metà iniziale dell’estate (dal 1° giugno al 20 luglio) ha superato i 23 gradi di media regionale. Il primato precedente di 2003 e 2022 era 22,7 gradi. Sul mare El Niño, la corrente calda del Pacifico, si sta imponendo con un’intensità senza precedenti. di norma è 1-2 gradi. Tra l’autunno 2026 e l’inizio del 2027 dovrebbe superare i 3 gradi.