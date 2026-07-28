Francesco Totti batte Ilary Blasi in tribunale sui soldi per i figli. E Iovino conferma il tradimento della showgirl

1.600 euro in meno per Cristian Chanel e Isabel. Nei mesi scorsi i testimoni hanno parlato dei presunti tradimenti di entrambi. E il personal trainer ha confermato tutto

Francesco Totti batte Ilary Blasi in tribunale. Dopo la fine del matrimonio di luglio 2022 i due si sono dati battaglia nelle aulee giudiziarie. E l’ultima decisione – un provvedimento interlocutorio del giudice Gianluca Gelso – ha ridotto da 12.500 a 10.900 euro l’assegno mensile che l’ex capitano della Roma dovrà versare alla showgirl (che ne aveva chiesti 20 mila) per il mantenimento dei tre figli. La toga si è riservata la decisione per la quota di Chanel entro la prossima udienza fissata per il 16 ottobre. Restano i soldi per la figlia più piccola, Isabel, 10 anni. Intanto nei mesi scorsi sono sfilati in tribunale i testimoni: entrambi i coniugi si accusavano di tradimento. Il personal trainer Cristiano Iovino ha confermato la relazione con Ilary. Smentendo quello che lei aveva raccontato nel docufilm Unica.

I figli di Totti e Ilary e il mantenimento

Il giudice, fa sapere Il Messaggero, ha accolto quasi interamente l’istanza di Totti e del suo avvocato Antonio Conte. Riducendo di 1.600 euro l’assegno mensile da versare all’ex moglie. Uno dei motivi è che il primogenito Cristian Totti è ormai autosufficiente economicamente: ricopre il ruolo di manager alla Longarina, la soccer school di Francesco a Ostia Antica. Anche Chanel ormai è lanciata sui social media come influencer a 19 anni. Ha debuttato come concorrente del reality show di viaggio “Pechino Express”. Ha rifiutato di partecipare a Ballando con le Stelle: al suo posto potrebbe andare Noemi Bocchi, attuale compagna del padre. Il giudice si è riservato di decidere su Chanel entro la prossima udienza, fissata per il 16 ottobre.

I soldi

Gli avvocati di Ilary Alessandro Simeone e Pompilia Rossi avevano chiesto di aumentare l’assegno. E la conduttrice voleva anche 24 mila euro in più e il 100% delle spese straordinarie per i figli. Il giudice Simona Rossi, davanti alla quale era iniziata la causa, aveva quantificato ad aprile 2023 in 12.500 euro l’assegno complessivo che Totti doveva versare ogni mese per i tre figli, dividendo equamente tra i genitori le spese straordinarie. Il 22 maggio scorso i due hanno firmato il divorzio nelle aule del Tribunale civile di Roma. Nell’udienza del 16 ottobre il consulente tecnico d’ufficio nominato dal Tribunale – un commercialista – presenterà una relazione sulla situazione patrimoniale di entrambi.

L’addebito

La questione più spinosa è quella dell’addebito di colpa. Nei mesi scorsi le parti hanno portato testimoni per dimostrare chi aveva tradito per primo. E Iovino ha confermato quanto aveva detto a gennaio 2024. Ilary voleva dimostrare la stessa tesi, parlando di tradimenti del marito. A quanto pare non tutti i testi hanno corroborato la tesi della showgirl. Mentre Iovino sì. Ilary ha intenzione di sposarsi con il nuovo compagno Bastian Muller tra settembre e ottobre. Quando le carte del divorzio saranno ufficiali. Intanto l’ex coppia litiga anche su altro. Come sui Rolex che la soubrette aveva fatto sparire dalla cassetta di sicurezza in banca cointestata con l’ex marito. E che è stata costretta a riportare dopo che un altro giudice ha decretato il copossesso.

I Rolex, le infiltrazioni, l’abbandono di minore

Ilary chiede anche a Francesco di pagare i danni delle infiltrazioni d’acqua che hanno rovinato il soffitto della villa all’Eur di proprietà di Totti. Ma secondo l’avvocato Conte le spese di manutenzione ordinaria, che avrebbero evitato i danni, spettano a Blasi. Archiviata infine la posizione del numero 10 sull’abbandono di minore per la piccola Isabel.