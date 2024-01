Divorzio Totti-Blasy, Ilary smentita da Cristiano Iovino: «Con lei una frequentazione intima, lo dirò in tribunale»

Nella storia del divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti irrompe Cristiano Iovino. È il personal trainer finito sui giornali perché indicato proprio dall’ex capitano della Roma come l’uomo con cui la moglie lo aveva tradito, causando la fine del matrimonio. Nel documentario Unica su Netflix la showgirl raccontò che con Iovino prese un caffè a Milano insieme all’amica e parrucchiera Alessia Soldani. E che i messaggi scambiati prima e dopo e che avevano fatto infuriare Totti erano innocenti chiacchiere con un amico. Oggi Iovino, influencer di successo con 55 mila follower che vive tra Roma e Milano, la smentisce. In un’intervista rilasciata al Messaggero racconta una storia completamente differente rispetto a quella descritta da Blasi. E conferma di essere pronto ad andare in tribunale, dove si discute del divorzio tra i due, a testimoniare.

Adesso parlo io

Iovino dice chiaramente a Valeria Di Corrado che tra lui e Ilary c’è stata una «frequentazione intima». E questa ammissione potrebbe avere un valore nella causa che si discute davanti al tribunale civile di Roma, dove Totti e Blasi discutono di una separazione con addebito. E getta anche una cattiva luce su Blasi dal punto di vista mediatico, visto che se è vero quello che ha raccontato Iovino, lei ha mentito nel documentario (e nel libro in uscita). «In realtà non avrei voluto parlare dell’argomento. Però mio malgrado sono stato continuamente tirato in ballo. Nel documentario Unica e nel libro. Poco tempo fa è uscita la notizia che indica il mio nome come testimone principale di Francesco Totti nella causa di separazione tra di loro. Alla luce di questo, dietro consiglio dei miei legali, ho deciso di parlare io», esordisce. Poi comincia un racconto molto diverso da quello di Ilary.

Conosciuti nel 2020

«Ci siamo conosciuti nel 2020, attraverso i social. In seguito ci siamo accordati per conoscerci di persona a una mostra di Banksy che in quel periodo facevano in centro a Roma», ricorda. Lui l’ha contattata per primo su Instagram «commentando scherzosamente un suo selfie in ascensore». Dice che entrambi avevano paura di finire al centro di un caso mediatico, visto che Ilary era sposata con Totti. «Ci vedevamo principalmente a casa mia anche se è capitato di vederci nel negozio di Alessia Soldani ai Parioli», aggiunge. Alla domanda sull’incontro in un hotel a Milano «preferisco non rispondere. Se poi verrò chiamato in tribunale, riferirò in quella sede». È passato a salutare Ilary al suo compleanno al Ronin di Milano, ma in quel momento non si sentivano più frequentemente. Ma c’era anche il progetto di un week end insieme: «Lei mi chiese di raggiungerla a New York. Era lì con la sorella e io avevo alcuni amici».

Frequentazione intima

Iovino dice che all’epoca era in Messico ma alla fine decise di non andare. Poi va al punto: «Sì, era sposata ma non si può parlare di storia. Direi piuttosto di una frequentazione intima. Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Potevano passare mesi senza vedersi, visto che io ero spesso fuori». E ancora: «Nei nostri incontri non si parlava molto della situazione in casa sua. Ma mi aveva fatto intendere che il suo matrimonio fosse ai titoli di coda. E che vivessero praticamente da separati in casa. Altrimenti avrei sicuramente evitato una situazione del genere». Iovino dà anche una data: la fine del 2021. Ovvero alcuni mesi prima della pubblicazione della foto di Totti con l’attuale compagna Noemi Bocchi. La relazione, se così si può chiamare, è terminata più o meno dopo il fine settimana sfumato a New York.

Il documentario

«Siamo rimasti in buoni rapporti fino all’uscita del suo documentario. Mi aspettavo che mi avvisasse, visto che ha parlato di me. La mia quotidianità e serenità è stata destabilizzata per diverse settimane», dice. La relazione è finita quando lui ha cominciato a frequentare un’altra ragazza e lei Bastian Muller-Pettenpohl, l’attuale fidanzato: «Credo che l’abbia conosciuto proprio a New York», aggiunge. E con ciò getta anche una nuova luce sul rapporto tra Muller e Blasi, ufficialmente iniziato dopo la separazione con Totti. La fine del colloquio suona come una minaccia: quello che ha detto «è tutto dimostrabile, anche se spero che non ce ne sia bisogno». Totti aveva detto ad Aldo Cazzullo di non aver tradito lui per primo. Ora sono attesi altri colpi di scena.

