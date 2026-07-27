Il pensiero di Fedez dopo il ricovero: «L’unico bene prezioso è il tempo, ho pensato che stava per finire»

Il pensiero del rapper sui social: «Quando sei in ospedale aspettando l’ultima trasfusione di sangue ti senti vacillare, pensi che il tuo tempo stia per finire o giù di lì. Proprio mentre sta iniziando un’altra vita, quella di tuo figlio piccolo»

«Tornato a casa, il cielo è sempre lo stesso. Orizzonti diversi ma tutti sotto lo stesso cielo. A volte non ci pensiamo, ma l’unico bene prezioso che veramente abbiamo è il tempo, spesso puntuale nel farci capire molte cose in ritardo. Tutti felici, tutti scontenti, tutti vivi». Con queste parole Fedez, descrive il suo stato d’animo dopo il ritorno a casa dall’ospedale. Il rapper è stato dimesso nel tardo pomeriggio di giovedì 23 luglio dall’ospedale Humanitas di Rozzano, nell’hinterland milanese, dove era ricoverato nel reparto di Gastroenterologia dopo l’ultimo episodio di sanguinamento.

«Quando sei in ospedale aspettando l’ultima trasfusione di sangue ti senti vacillare, pensi che il tuo tempo stia per finire o giù di lì», racconta l’artista sui social. «Proprio mentre sta iniziando un’altra vita, quella di tuo figlio piccolo», aggiunge. Tre giorni prima del ricovero, Fedez era diventato padre per la terza volta. Giulia Honegger, sua attuale compagna, aveva dato alla luce il piccolo Edoardo Lupo, che si aggiunge a Leone e Vittoria, i due figli nati dal precedente matrimonio con Chiara Ferragni.

«Il mio corpo ha alzato la mano per l’ennesima volta e mi ha detto “fermati”»

«In questi giorni, la paura di non poter riabbracciare le persone a me più care, i miei figli, mi ha fatto vedere il cielo in un altro modo. Un’altra volta ancora. Non è cosa guardi, ma quello che vedi.

Il mio corpo ha alzato la mano per l’ennesima volta e mi ha detto “fermati”. Ora a dirmelo ci sono anche i medici, ed è quello che farò. Ma senza sconforto, anzi. Mi sento ancora una volta fortunato ad esser sotto questo cielo. Rifaremo insieme tutto ciò che sarò costretto a sospendere. Grazie al cielo», conclude l’artista su Instagram.