Katy Perry furiosa dopo un post della Casa Bianca. Il brano usato per le bombe in Iran, ma che significa tutt’altro – Il video

Era già successo ad Ariana Grande e Taylo Swift, ora il turno di Katy Perry che ha dovuto sentire la sua hit del 2010 "Firework" come colonna sonora di bombardamenti americani sul profilo TikTok della Casa Bianca. Cosa significa davvero il suo brano

L’account TikTok ufficiale della Casa Bianca ha pubblicato un video sugli attacchi militari contro l’Iran, montando le esplosioni sul celebre ritmo «boom, boom, boom» di Firework, la hit del 2010 di Katy Perry, e chiudendo il filmato con la didascalia «L’Iran è stato avvertito». La cantante non ci ha messo molto a rispondere, pubblicando su X un messaggio durissimo: «Sono profondamente sconvolta e arrabbiata nel vedere “Firework” usata come colonna sonora di un video che mostra attacchi militari. Non ho approvato questa scelta, non mi è stato chiesto alcun permesso e non la condivido in alcun modo».

Cosa ha scritto Katy Perry sul vero significato di «Firework»

Nel post, Perry ha voluto ricordare perché quella canzone è nata: «un inno di speranza, guarigione e forza interiore per chi attraversa momenti difficili». Vederla trasformata in sottofondo per immagini di distruzione, ha aggiunto, «è una violazione totale di ciò che il brano rappresenta». E ha concluso: «La mia musica serve a unire le persone, non a celebrare la guerra».

Non è la prima volta: gli altri artisti contro l’uso politico delle canzoni

Altri artisti prima di Katy Perry si erano lamentati con la Casa Bianca per aver usato loro brani. A giugno era stata Ariana Grande a criticare l’amministrazione Trump per l’uso di una versione del suo brano del 2024 «Bye» in un video TikTok che mostrava agenti dell’Ice durante arresti e ammanettamenti. Lo scorso anno, invece, a finire in un contenuto simile era stato «The Fate of Ophelia» di Taylor Swift.