Gerardina Trovato in lacrime: «Niente tour, devo operarmi d’urgenza» – Il video

I primi sospetti durante le prove del tour estivo: «Pensavo fosse stanchezza - dice - l’otorino mi dirà magari “fatti una bella dormita, un giorno o due massimo di riposo e poi vai”, invece la visita e subito la TAC col contrasto»

Doveva essere il tour del ritorno, un timido passo dentro quel mondo che l’ha prima celebrata per la splendida cantautrice che è, per poi, come succede spesso, a buona ragione o meno, essere dimenticata. I suoi fan, ancora moltissimi, dovranno aspettare perché in uno struggente videomessaggio Gerardina Trovato ha annunciato di doversi operare d’urgenza. «Io ero felice, felice davvero – dice la cantautrice siciliana, 59 anni – perché dopo tanto tanto tempo sarei ritornata in Sicilia e in tante altre regioni d’Italia con un gruppo fortissimo, con dei musicisti bravissimi. […] Durante le prove ho sentito un dolorino alla gola, pensavo fosse stanchezza, l’otorino mi dirà magari “fatti una bella dormita, un giorno o due massimo di riposo e poi vai”, invece la visita e subito la TAC col contrasto. Ho un po’ di paura, non avevo mai fatto una TAC col contrasto, ed è venuto fuori che ho una ciste alla gola che addirittura preme sulle corde vocali e dovrò essere operata di urgenza».

Il sospetto

Prima le cose importanti: la stessa Gerardina Trovato racconta nel video che i medici le hanno comunicato che «dovrebbe essere benigna» ma, come giustamente sostiene la cantautrice, «non è una sicurezza» e in più «poco importa, perché comunque dovrò subire due interventi, uno alla ciste e l’altro alle corde vocali».

La promessa

«L’unica cosa che mi dico e vi dico a voi fan, vi garantisco che tornerò a cantare come prima se non meglio di prima, prima possibile», una promessa accolta con un abbraccio dai suoi fan, che le sono sempre stati accanto in anni particolarmente complicati. Nel 2016 l’artista, che ha sempre mantenuto un rapporto cristallino con tutti, ha ammesso di essersi allontanata dal mondo della musica a causa di problemi psicologici, anche relativi alle dinamiche della discografia. Nel 2020 ha raccontato una situazione, anche economica, non brillante, per cui è stata costretta anche a rivolgersi alla Caritas.

Negli ultimi anni ha tentato il rilancio, complicato nell’attuale mercato musicale, ipercompetitivo, ipermachista. Forse anche per questo il suo ultimo singolo, uscito nel luglio dello scorso anno, lo ha intitolato Credo nei miracoli. Ma Gerardina Trovato miracoli li ha già compiuti in realtà, hanno titoli ben precisi, canzoni meravigliose come Sognare sognare, Ma non ho più la mia città, Gechi e vampiri, Piccoli già grandi, Vivere. Ora però è il momento di una pausa, sicuri che al suo rientro troverà l’affetto, moltiplicato, che merita chi ha regalato agli appassionati tali tesori.