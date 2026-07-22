Netflix svela le 20 serie tv più viste nel mondo: sul podio Squid Games e Adolescence

La piattaforma ha annunciato che il rapporto What We Watched non sarà più semestrale ma annuale. Ma resta ancora poca trasparenza sui dati

Netflix, come ormai chiaro, ha rivoluzionato il mercato dell’audiovisivo, ma i numeri di tale rivoluzione per diversi anni sono rimasti avvolti dal mistero. La cosa è stata notata e fortemente contestata da chi fornisce di fatto i contenuti alla piattaforma. Sindacati attori e registi, anche in Italia tramite Artisti 7607, società di gestione collettiva fondata anche da Elio Germano, nonché stampa specializzata, hanno richiesto per anni dei dati certi in modo tale da poter quantificare (soprattutto sotto il profilo economico, è chiaro) il valore di ogni singola opera.

La piattaforma, in largo anticipo su tutte le altre, ancora oggi ferme nella propria discrezione, nel dicembre del 2023 ha inaugurato il What We Watched, un report semestrale che entra più approfonditamente nel dettaglio riguardo i numeri dei contenuti che ospita Netflix. Un passo in avanti verso la trasparenza, ma non quello definitivo, sono diversi infatti i dati che secondo l’industria dell’audiovisivo mancano per una valutazione completa del rendimento di un contenuto. Netflix rende pubblici molti dati sulle visualizzazioni, ma non divulga ancora informazioni fondamentali come il numero di utenti unici, i dati per Paese, il tasso di completamento dei contenuti o quanti spettatori interrompono la visione. Inoltre, non comunica i costi di produzione, la redditività dei singoli titoli né i criteri con cui decide rinnovi e cancellazioni.

Il nuovo What We Watched

Qualche giorno fa Netflix ha compiuto quello che per molti è un ulteriore passo indietro rispetto quella trasparenza che l’industria da anni richiede a gran voce, annunciando che il report What We Watched non sarà più semestrale ma annuale. Negli Stati Uniti molti pensano che la scelta di cambiare il timing di aggiornamento dei dati al pubblico non dipende tanto dal fatto che «l’engagement non si misura solo in base alla quantità di ore di visualizzazione, ma si riferisce anche alla qualità e alla varietà della nostra offerta», così come hanno scritto in una nota agli azionisti, ma dal crollo delle azioni a Wall Street dopo la pubblicazione dell’ultimo report semestrale.

La classifica dei titoli più visti secondo gli ultimi What We Watched

Il popolare sito di settore Deadline ha raccolto i dati dei primi (e ultimi) sette What We Watched semestrali, che quindi coprono un periodo che va da gennaio 2023 a giugno 2026, e ne ha tirato fuori una classifica dei contenuti più visualizzati su Netflix. Eccola:

20 – Untamed – Stagione 1 – 101,1 milioni di views

19 – Squid Game – Stagione 1 – 101,6 milioni di views

18 – Stranger Things – Stagione 2 – 101,8 milioni di views

17 – La Palma – 102,3 milioni di views

16 – Baby Reindeer – 103,5 milioni di views

15 – His & Hers – 104,0 milioni di views

14 – Young Sheldon – 104,2 milioni di views

13 – The Gentlemen – 105,8 milioni di views

12 – Wednesday – Stagione 1 – 124,5 milioni di views

11 – One Piece – Stagione 1 – 125,6 milioni di views

10 – Peppa Pig – Stagione 6 – 127,4 milioni di views

9 – Stranger Things – Stagione 1 – 127,5 milioni di views

8 – Wednesday – Stagione 2 – 133,1 milioni di views

7 – Ms. Rachel – Stagione 1 – 137,5 milioni di views

6 – Fool Me Once – 138,3 milioni di views

5 – Stranger Things – Stagione 5 – 149,1 milioni di views

4 – Bridgerton – Stagione 3 – 154,2 milioni di views

3 – Squid Game – Stagione 3 – 155,8 milioni di views

2 – Adolescence – 171,6 milioni di views

1 – Squid Game – Stagione 2 – 225,4 milioni di views