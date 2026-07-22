Ornella Muti e la figlia Naike chiedono la cittadinanza russa: «Vogliamo sentirci veramente a casa»

Ancora popolarissima a Mosca, l'attrice è intenzionata a chiedere la cittadinanza russa assieme a sua figlia. La notizia è stata puntualmente ripresa dalle agenzie sotto il controllo del Cremlino

«Stiamo richiedendo la cittadinanza russa per poterci sentire veramente a casa. Abbiamo radici russe e non possiamo rinnegare le nostre origini». Con queste parole Naike Rivelli, la figlia che Ornella Muti ha avuto a 19 anni, ha spiegato le ragioni della richiesta di cittadinanza russa avanzata insieme alla madre. La notizia è stata riportata dall’agenzia di stampa russa Ria Novosti che celebra la scelta dell’artista. È ormai storico e sempre più forte, anche dopo l’invasione della Russia in Ucraina, il legale che l’attrice può vantare con il pubblico russo. Non sono mancate negli anni anche occasioni per lei di partecipare a eventi con i vertici del Cremlino. Forte anche delle radici famigliari, visto che parte dei suoi antenati erano originari di San Pietroburgo.

La grande popolarità di Ornella Muti nell’est Europa

Ornella Muti è una delle attrici italiane più amate nell’Europa dell’est e, in particolare, in Russia, dove gode da tempo di una straordinaria popolarità. Nel corso degli anni è stata invitata a numerosi eventi culturali e istituzionali organizzati nel Paese, alcuni dei quali alla presenza del presidente Vladimir Putin. Nel novembre 2023 ha partecipato al BRICS+ Fashion Summit di Mosca. Nel 2024, invece, lo street artist italiano Jorit, già finito al centro delle polemiche per le sue controverse posizioni filoputiniane, le ha dedicato un grande murale realizzato a Sochi durante un festival di arte di strada. Più di recente è stata tra gli ospiti d’onore del Forum della Cooperazione di Kazan, dove è intervenuta con un discorso. Proprio per via del suo rapporto con la Russia l’attrice è finita al centro di varie polemiche italiane. Nel 2022, per esempio, l’attrice fu coinvolta in una vicenda giudiziaria legata all’assenza da uno spettacolo teatrale. Le polemiche dell’epoca la accusavano di aver disertato l’impegno lavorativo per partecipare a una cena di gala in Russia alla quale era presente anche Vladimir Putin.

Il murale dedicato a Ornella Muti a Sochi realizzato da Jorit

Le origini russe di Ornella Muti

Quello di Ornella Muti con la Russia è un legame familiare perché la nonna materna era proprio originaria di San Pietroburgo e da lì emigrò con il marito nell’Estonia ancora ovviamente sotto l’Unione Sovietica, dove nacque la madre dell’attrice la scultrice Ilse Renate Krause, morta a 91 anni a ottobre 2020. Già nel 2022 Ornella Muti aveva esspresso il desiderio di ottenere la cittadinanza russa. «Mi piacerebbe diventare una cittadina russa perché fa parte della mia cultura, quella che mi ha trasmesso mia madre. Lei è morta e questo sarebbe un regalo per lei», aveva dichiarato. In quell’occasione aveva anche spiegato il motivo del legame emotivo con il Paese. «Amo la Russia e adoro il popolo russo. E da parte loro il sentimento è ricambiato: sento il loro affetto. Mi riempie di gioia perché, per ogni attore, l’amore del pubblico è il vero premio. Ho una mamma russa, una famiglia in Russia e lì sono molto amata», ha concluso la Muti.

Perché Ornella Muti e la figlia Naike vogliono la cittadinanza russa

«È un bel po’ che ci pensiamo, anche perché io e la mamma siamo mezze russe», racconta Naike Rivelli mentre spiega che stanno formalizzando la richiesta per la doppia cittadinanza. Negli ultimi anni Naike Rivelli e Ornella Muti hanno visitato più volte il Paese, condividendo sui social fotografie e video dei loro soggiorni. «Lavoriamo molto con la Russia, abbiamo amici e parenti», racconta alla stampa russa. La donna ha poi sottolineato come, a suo giudizio, molti italiani guardino con simpatia alla Paese. «Molti italiani amano la Russia, le persone che ci vivono e la cultura del Paese. Gli italiani che conoscono la storia non dimenticano i suoi eventi. Anche durante la pandemia di coronavirus, i russi ci hanno sempre sostenuto», ha concluso l’attrice.