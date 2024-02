Ornella Muti sta con i trattori e andrà a Sanremo con un bancale di arance

Anche Ornella Muti sta con i trattori. «Venerdì io e mia figlia Naike arriveremo al Festival di Sanremo a bordo di un trattore con un bancale di arance calabresi che regaleremo a tutti i vip che stanno lì, anche ai cantanti», ha fatto sapere l’attrice. «Siccome i trattori non parlano, saremo io e mia figlia a dare visibilità a tutti gli agricoltori calabresi. Se hanno bisogno di numeri telefonici e contatti glieli daremo noi, anche Al Bano si è reso disponibile», ha aggiunto. «Mi sto muovendo in questa battaglia perché sto vedendo e ascoltando in prima persona quello che sta succedendo ai nostri agricoltori, specialmente al Sud», dice al Corriere della Sera. Perché «gli agricoltori stanno buttando la frutta e la verdura a terra perché non riescono a venderla in Italia. Nei supermercati, e io lo posso constatare anche quando vado al Nord, noi dobbiamo comprare frutta e verdura dall’estero».

E quindi «la lotta è per agevolare e aiutare i nostri agricoltori a coltivare la loro terra per poter produrre ortaggi nostrani, italiani, a chilometro zero, per poterli fare arrivare alle tavole nostre e dei nostri figli e non mangiarci un cibo che non ci rappresenta e che non viene dai nostri orti. Perché penalizzare i nostri agricoltori e premiare quelli all’estero? Non ha senso. Ed è questo quello che io sto cercando di far capire». L’ultima battuta è per il festival: «Quando sono salita sul palco dell’Ariston per lavoro non mi sono sentita a mio agio. Amadeus, il padrone di casa, non mi ha trattata come una professionista». E a questo punto non può non tornare in mente la scena cult de Il bisbetico domato, in cui Muti recitò con Adriano Celentano.

