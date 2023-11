Ornella Muti in Russia al BRICS+ Fashion Summit. «Si sente più vicina agli stilisti russi che a quelli italiani»

Secondo quanto riporta il quotidiano russo Pravda per l’attrice la stilista Ulyana Sergeenko non ha la stessa «pretenziosità di Dolce e Gabbana»

Tutti pazzi per Ornella Muti nella madre patria di Vladimir Putin. L’attrice è ospite al BRICS+ Fashion Summit e, secondo riportano i media russi tra cui Pravda, preferirebbe gli abiti della stilista russa Ulyana Sergeenko sottolineando che lei personalmente è più «vicina alle immagini della stilista russa che alle case di moda italiane». «Penso che la moda non abbia confini. Personalmente, indosso abiti della stilista russa Ulyana Sergeenko ormai da dieci anni. Sono passati dieci anni da quando l’ho scoperta e mi sono innamorata di lei. Ha un’immagine così magica, molto femminile, molto sexy. Per questo preferisco Ulyana agli stilisti italiani», ha dichiarato Muti. Secondo quanto riporta il quotidiano russo per Muti Sergeenko non ha la stessa «pretenziosità di Dolce e Gabbana».

Le origini e l’amore per la Russia

Quello di Ornella Muti con la Russia è un legame non solo di stile ma anche familiare. «Amerei diventare una cittadina russa – dichiarò nel 2022 Ornella Muti – perché fa parte della mia cultura, associata con mia madre. Lei è morta e questo sarebbe un regalo per lei». La nonna materna era originaria di San Pietroburgo e da lì emigrò con il marito in Estonia, dove nacque la madre dell’attrice. Muti ha dichiarato che sta studiando il russo da tempo. «Ma avrei bisogno di praticarlo – osserva – e sarebbe bello passare qualche mese in Russia». «Amo la Russia e adoro il popolo russo – ha aggiunto – e da parte loro il sentimento è ricambiato, sento il loro amore. Mi dà un sacco di emozioni e mi riempie di gioia, perché per ogni attore l’amore del pubblico è il vero premio. Ho una mamma russa, una famiglia in Russia e lì sono molto amata. Mi è stata offerta la possibilità di avere la cittadinanza russa. Io però non mi occupo di politica, non ragiono con quel pensiero. Vado con il cuore, vedremo quello che succederà: se questa cosa diventa un problema, deciderò cosa fare», dichiarò durante la conferenza del Festival di Sanremo dove fu ospite.

(foto copertina ANSA/ETTORE FERRARI)

