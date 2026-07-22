Fedez in ospedale all’Humanitas di Rozzano

Il trasferimento nel primo pomeriggio di ieri. L'episodio di sanguinamento e l'ulcera

Fedez resta in ospedale, all’Humanitas di Rozzano. L’artista era stato portato all’ospedale Fatebenefratelli due giorni fa poco prima delle 22 per problemi gastrointestinali legati alla riapertura di una vecchia ulcera. Dal Fatebenefratelli ieri è stato poi trasferito all’Humanitas dove già nel 2024 aveva fatto dei controlli.

Il trasferimento

Secondo quanto scrive l’agenzia di stampa Agi, il trasferimento dell’artista sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, poco prima delle 14, con arrivo da un ingresso sul retro. Il rapper era giunto l’altra sera in ambulanza al Pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano, la stessa struttura dove nel 2023 era stato ricoverato ed operato d’urgenza a causa di ulcere sanguinanti. Fedez è stato sottoposto ad accertamenti e controlli strumentali nel reparto di chirurgia del presidio milanese, prima che si optasse per il trasferimento nella struttura di Rozzano.

Il sanguinamento

Dopo un nuovo episodio di sanguinamento, tra la notte e ieri mattina è stato sottoposto a esami strumentali nel reparto di chirurgia del Fatebenefratelli. Ieri sera il trasferimento in Humanitas.