Taylor Swift fischiata al Super Bowl, Trump si gode la vendetta: «Maga non perdona!» – Il video

La popstar incredula per le bordate di fischi a Las Vegas: per la liaison con Travis Kelce o per il suo endorsement a Kamala Harris?

Taylor Swift è stata pesantemente fischiata dal pubblico la scorsa notte al Super Bowl, la finale del campionato di football americano attesissima dai tifosi Usa. La popstar non era in campo, naturalmente, ma sugli spalti. Eppure è bastato che le telecamere la inquadrassero e proiettassero il suo volto sui maxischermi dello stadio di Las Vegas perché contro Swift si levasse un fragoroso “buuuu”. Lei stessa, in quel momento, è parsa del tutto spiazzata – abituata com’è alle folle osannanti. Ha reagito con una smorfia imbarazzata. E oggi in Usa è caccia all’interpretazione di quanto accaduto. Rivalità sportiva o politica? Swift, più che come celebrity, si trovava allo stadio in veste di fidanzata di uno di campioni in campo: Travis Kelce dei Kansas City Chiefs hanno vinto il Super Bowl a Las Vegas. La bordata di fischi potrebbe essere partita dai sostenitori della squadra avversaria, i Philadelphia Eagles, che avrebbero riservato di lì a poco un’altra delusione alla popstar stravincendo la partita. Ma non si può escludere che Swift sia stata presa di mira pure per le sue posizioni politiche. Fece il giro del mondo lo scorso settembre il suo appello a votare Kamala Harris e a sbarrare la strada della Casa Bianca al redivivo Donald Trump. Sappiamo com’è andata a finire, e ora il clima negli Usa pare decisamente cambiato. Di certo questa è l’interpretazione dei fischi che ha tutto l’interesse a veicolare lo stesso presidente Usa: «L’unica che ha avuto una serata più dura dei Kansas City Chiefs è stata Taylor Swift. È stata fischiata dallo stadio. Maga non perdona!», ha scritto Trump sul suo social Truth prendendosi così la sua personalissima vendetta sulla popstar rea di aver appoggiato la candidata dei Democratici.