«Mi sposi tu?» Francesca Fagnani alle nozze di Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto. La scelta dopo Belve e la battuta sul divorzio con Virzì

La coppia aveva anticipato solo che sarebbe stata una cerimonia per pochi intimi. Ma che sarebbe durata almeno due giorni. La chiamata all'ultimo per la conduttrice di Belve, proprio dopo la partecipazione dell'attrice alla trasmissione

Sarà Francesca Fagnani a officiare il matrimonio tra Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto, in programma oggi, 12 maggio, in provincia di Perugia. L’invito alla giornalista sarebbe arrivato solo negli ultimi giorni, spiega Il Messaggero, poche settimane dopo la partecipazione dell’attrice a Belve. Tutto infatti comincia il 7 aprile, quando Ramazzotti partecipa al programma su Raidue di Fagnani, che in quell’occasione l’aveva incalzata proprio sulla data delle nozze, all’epoca ancora incerta. «Lei annuncia sempre il matrimonio con Claudio – aveva detto Fagnani in trasmissione – ma non vi sposate mai?». La risposta dell’attrice era stato anche uno dei momenti più alti di quell’intervista: «Non si trovano le carte del divorzio! Saranno disperse nel mare di Livorno insieme a qualche testa di Modigliani…». L’allusione ovviamente era tutta per l’ex di Ramazzotti, il regista Paolo Virzì, con cui i rapporti dopo la fine della relazione sono degenerati anche in una sorta di rissa in un ristorante romano, a cui partecipò anche Pallitto.

Dove si sposano Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto

L’annuncio delle nozze poi era arrivato a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5, ma la location era rimasta riservata fino all’ultimo. A svelare dove si celebrano le nozze è il Corriere dell’Umbria, che colloca il rito civile in un castello medievale di Assisi, scelto tanto per la bellezza, quanto per la riservatezza che garantisce naturalmente la location. Non è la prima volta che i due futuri sposi puntano sull’Umbria, già a fine marzo si erano concessi qualche giorno tra le vie di Assisi, con tanto di foto davanti alla cattedrale di San Rufino postata sui social.

Quanti invitati e come sarà la festa

Sugli ospiti ci sarebbe stata massima selezione. «Sarà una cerimonia intima, con pochi invitati ma prevederà due giorni di festa», aveva anticipato Il Messaggero. Pochi nomi del cinema e dello spettacolo, dunque, e una platea ristretta agli affetti più stretti dell’attrice e del personal trainer, titolare di una palestra sull’Appia Antica conosciuto sul set di Felicità, esordio di Ramazzotti dietro la macchina da presa. La relazione, ufficializzata nel 2023 dopo la chiusura del lungo capitolo con Paolo Virzì, arriva oggi al momento più atteso, con i festeggiamenti destinati a proseguire per l’intero fine settimana.