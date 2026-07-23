Fedez è tornato a casa, dimesso dall’ospedale Humanitas dopo l’emorragia: come sta ora il rapper

Il ricovero lo scorso 20 luglio, dopo che Federico Lucia era arrivato in ambulanza al Fatebenefratelli di Milano. Lo spavento tre giorni dopo la nascita del suo terzo figlio

Fedez è stato dimesso nel tardo pomeriggio di giovedì 23 luglio dall’ospedale Humanitas di Rozzano, nell’hinterland milanese, dove era ricoverato nel reparto di Gastroenterologia dopo l’ultimo episodio di sanguinamento. Le dimissioni sono state anticipate da Leggo, dopo che l’agenzia Adnkronos aveva spieagto che i controlli effettuati nella struttura avevano già dato un esito rassicurante nel corso della giornata, aprendo alla possibilità di dimissioni in serata, poi arrivate.

Il ricovero in ambulanza di Fedez

Il ricovero risale alla sera di lunedì 20 luglio, quando l’artista era arrivato in ambulanza al Pronto Soccorso del Fatebenefratelli di Milano, lo stesso ospedale dove nel 2023 era stato operato d’urgenza per il sanguinamento di alcune ulcere, un intervento che gli aveva salvato la vita. Dopo una notte di Osservazione in Chirurgia, martedì 21 luglio sera Fedez si era spostato all’Humanitas per proseguire gli accertamenti in Gastroenterologia, reparto da cui è arrivato l’annuncio delle dimissioni tre giorni dopo.

I precedenti ricoveri di Fedez

Nella primavera del 2022, il rapper era stato operato al San Raffaele di Milano per la rimozione di un tumore al pancreas, mentre nell’estate del 2024 era tornato in ospedale per una nuova emorragia interna, arginata in tempo dai medici. Il nuovo malore arriva invece in un momento di forte serenità personale, e per questo coglie tutti di sorpresa. Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti ufficiali sul quadro clinico del cantante.

Fedez papà per la terza volta: chi è Edoardo Lupo

Tre giorni prima del ricovero, Fedez era diventato padre per la terza volta. Giulia Honegger, sua attuale compagna, ha dato alla luce il piccolo Edoardo Lupo, che si aggiunge a Leone e Vittoria, i due figli nati dal precedente matrimonio con Chiara Ferragni.