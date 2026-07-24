Gli amici che non ti aspetti: Haaland e lo scatto in barca con Ultimo

A rivelarlo è il calciatore norvegese stesso sui social. La foto, con un dettaglio ironico

Da una parte Ultimo, dall’altra Erling Braut Haaland: il cantautore romano e il bomber del Manchester City. I due appaiono in barca insieme, in uno scatto diffuso sui social dal calciatore. Entrambi si trovano in vacanza in Italia.

Screenshot

Tra gli scatti diffusi da Haaland Ultimo compare con la maglia del Manchester City, posa a bordo di uno yacht tra due colossi del calcio norvegese, Haaland e Sander Berge, centrocampista del Fulham e della nazionale. La differenza di statura non è passata inosservata. Con Haaland e Berge, entrambi alti circa un metro e 95, il cantautore romano è salito su un gradino per mettersi alla loro altezza, rendendo lo scatto ancora più ironico.

Vacanza alle Eolie?

La foto sembra scattata in un panorama che ricorda quello delle Isole Eolie. Sotto il post del fuoriclasse norvegese, Ultimo ha lasciato un essenziale «Nice», mentre Clemente Zard, patron di Vivo Concerti e organizzatore dei concerti del cantautore, incluso quello record di Tor Vergata davanti a 250mila spettatori, ha commentato con: «Campioni veri».