«Di solito vi avverto quando ci sono i cani…», Gemitaiz e gli insulti dal palco alle «m*** della polizia» al controllo antidroga – Il video

La raffica di insulti del rapper agli agenti, impegnati nei controlli antidroga durante un suo concerto a Francavilla a mare. Ora il rapper rischia la denuncia

Gemitaiz finisce nel mirino delle polemiche dopo gli insulti contro la polizia durante un suo concerto. È successo domenica scorsa a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, dove il rapper si stava esibendo allo Shock Wave Festival e si è trovato davanti, tra il pubblico, le unità cinofile delle forze dell’ordine. Dal palco ha lanciato una serie di frasi pesanti, riportate dal quotidiano abruzzese Il Centro: «Io di solito vi avverto quando ci stanno i cani. Oggi non lo sapevo, non l’ho visto, mi dispiace. Mi dispiace che ‘ste merde vengano a cagare il c…o ai pischelli. Ricordatevi che la vita vostra è molto meglio». Il video della scenetta ha iniziato a girare rapidamente sui social, arrivando presto anche fuori dai confini locali.

La polemica politica dopo le parole di Gemitaiz

Anche la sindaca Luisa Russo è intervenuta sulla vicenda, pur cercando di tenersi fuori dallo scontro politico che si è acceso in città. Soprattutto perché lo stesso Comune ha finanziato con 45mila euro il festival che ha ospitato Gemitaiz, condannato da quasi tutti gli esponenti politici locali. La sindaca ha commentato: «Prendo le distanze dalle dichiarazioni pronunciate dall’artista nei confronti delle forze dell’ordine. Si tratta di parole che non condivido e che non rappresentano in alcun modo i valori dell’amministrazione comunale né quelli della nostra comunità».