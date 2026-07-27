Sfera Ebbasta fa il record di incassi (7,6 milioni) e utili (3,9 milioni), mamma Sabrina lo frena e decide di accantonare per il futuro quei soldi

L’anno scorso il rapper si era fatto girare i soldi della società musicale Cupido, ora la mamma che come nel caso di Fedez amministra il patrimonio, sceglie di mettere da parte i guadagni record

Gionata Boschetti in arte Sfera Ebbasta ha archiviato il migliore risultato economico da quando ha iniziato la sua carriera da rapper. Con la sua società musicale Cupido srl, controllata a sua volta dalla holding di Gionata, la Money gang holding, ha ottenuto ricavi record di 7,611 milioni di euro che hanno polverizzato il risultato già notevole dell’anno precedente, di 4,457. Gli utili della società sono stati di 3,954 milioni di euro quasi raddoppiati rispetto ai 2,336 milioni di euro del 2024.

La cassa della società tenuta da mamma Sabrina che decide di mettere da parte gli utili

Quei soldi però non sono finiti nelle tasche di Sfera Ebbasta, come accaduto invece nel 2024. La mamma di Gionata, Sabrina Garufo, che è amministratrice unica della Cupido, ha deciso di lasciarli in pancia alla società a titolo di riserva straordinaria: saranno comunque distribuibili a richiesta dal patrimonio netto. Nel bilancio della Cupido per altro i soldi non mancano, anche se in anni passati il rapper ha scelto in alcune occasioni di prelevarli per spenderli. La Cupido dichiara investimenti in attività finanziarie 2,984 milioni di euro, superiori di un milione di euro a quelli dell’anno precedente. Inoltre, ci sono disponibilità liquide per 3,349 milioni di euro, quasi raddoppiate rispetto ai 1,841 milioni di euro del 2024. Cifre che fanno di Gionata Boschetti il rapper italiano più ricco subito alle spalle di Fedez. In comune i due hanno anche la scelta di fare amministrare alla mamma i loro patrimoni.

Il tour dell’estate 2026 e l’esibizione al matrimonio di Gigio Donnarumma

Sfera Ebbasta sta esibendosi in questo 2026 nel suo tour musicale estivo, che porterà nuovi incassi alla società. Le date sono cadenzate a una certa distanza in maniera da non incidere troppo sulla sua vita privata (il rapper ci tiene a passare tempo con il figlio Gabriel nato nel 2022). Le prossime date saranno il primo agosto al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo, il 14 agosto a Gallipoli e il giorno di Ferragosto all’Arena di Olbia. Qualche giorno fa invece il rapper ha cantato al ricevimento del matrimonio di Gianluigi -Gigio Donnarumma.