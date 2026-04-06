Totti Soccer School, la rettifica di Riccardo Totti

La richiesta dell'avvocato Castellari

Riceviamo e pubblicato dall’avvocato Antonio Castellari in rappresentanza di Riccardo Totti la seguente rettifica all’articolo pubblicato nei giorni scorsi:

«In relazione all’articolo pubblicato in data 3 aprile 2026 dal titolo “Totti Soccer School, sequestrati conti per 120mila euro: sotto inchiesta il fratello dell’ex giocatore. Iban fantasma e vecchie ricevute, così la beffa all’ex segretaria”, l’Avv. Antonio Castellani, difensore di fiducia del Sig. Riccardo Totti, precisa quanto segue. Le condotte del Sig. Riccardo Totti si inseriscono in un progetto sportivo legittimo e trasparente, avviato sin da gennaio 2024, finalizzato alla fusione di tre diverse realtà sportive (SSD TOTTI SOCCER SCHOOL, ASD GS FIANO ROMANO e A.S.D. HSC FOOTBALL FRIEND) per la costituzione della nuova associazione sportiva “ASD LONGARINA TSS 1944”, regolarmente fondata il 6 luglio 2024, autorizzata dalla F.I.G.C. e iscritta ai campionati federali il 19 luglio 2024.

La nuova realtà sportiva è stata creata per avere, diversamente da quanto poteva assicurare la SSD TOTTI SOCCER SCHOOL a r.l., una prima squadra nella categoria “Promozione” e, soprattutto, più categorie giovanili, in particolare tutte le categorie “Elite” che rappresentano l’eccellenza del calcio giovanile regionale. La ditta individuale “SSD Totti Soccer School di Totti Riccardo” è stata regolarmente costituita il 1° giugno 2024 con la specifica funzione di centro di incassi e pagamenti transitori per conto della ASD LONGARINA TSS 1944 che era in piena fase di “start up” e ancora priva di conto corrente, giammai per la SSD Totti Soccer School a r.l. Il relativo conto corrente è stato legittimamente aperto presso un istituto di credito romano, senza alcun elemento di dissimulazione. Le comunicazioni ai genitori degli atleti sono state pienamente trasparenti. Tutte le somme versate dai genitori degli atleti sul conto corrente della ditta individuale sono state bonificate il 23 settembre 2024 dalla stessa ditta individuale alla nuova associazione sportiva ASD LONGARINA TSS 1944. Le ricevute a nome della SSD TOTTI SOCCER SCHOOL a r.l. Sono state rilasciate solo ed esclusivamente a quei pocchissimi atleti rimasti a comporre l’unica squadra (“Primi Calci”) rimasta nella predetta società sportiva. Riccardo Totti, attingendo a fondi personali, ha versato alla nuova associazione sportiva ASD LONGARINA TSS 1944 somme maggiori rispetto a quelle incassate dai genitori degli atleti che sono transitati dalla SSDTOTTI SOCCER SCHOOL nella nuova realtà sportiva.

Nei termini di legge è stata depositata innanzi al Tribunale del Riesame di Roma un’articolata istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo dei conti correnti che evidenzia plurimi e radicali vizi giuridici del provvedimento cautelare, dimostrando l’assoluta insussistenza dei presupposti per la configurazione del reato contestato”. Riservando ogni diritto ed azione a tutela della reputazione e dell’onore del Sig. Riccardo Totti, cordialmente saluto.

Avv. Antonio Castellani