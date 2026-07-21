Meteo, l’altra faccia del cambiamento climatico è la grandine: in arrivo chicchi grandi come arance

Le grandinate che si sono verificate negli ultimi giorni in Lombardia si estenderanno alle altre regioni. Temperature in calo

Il caldo sta per darci una tregua, ma questa non è necessariamente una buona notizia: dalle temperature estreme, infatti, passeremo a forti temporali e grandinate con chicchi grossi come arance. Questo improvviso “switch climatico” è il risultato dell’impatto tra le arie fresche in arrivo dalla Norvegia e il caldo estremo.

Secondo il meteorologo di iLMeteo.it Lorenzo Tedici, a Nord le temperature torneranno a stare nella norma, senza più caldi o freddi estremi, con massime sui 30-31°C anche sul medio versante adriatico. Tuttavia, sulle coste del tirreno del Centro si registreranno ancora temperature di 35-36°C, e in gran parte del Sud (in particolare Calabria, Sicilia e Sardegna) la temperatura viaggerà ancora attorno ai 40°C.

In arrivo l’altro fenomeno climatico estremo: i temporali

Questo graduale abbassamento delle temperature è dovuto all’arrivo di aria fresca proveniente dalla Norvegia, che però porta con sé brutte sorprese. Infatti, l’unione tra le correnti fresche e il calore estremo e alti tassi di umidità preesistenti causerà fenomeni climatici estremi, come i forti temporali manifestatosi nel Nord-Est del Paese e in Lombardia negli ultimi giorni, caratterizzati da potenti gradinate.

Nelle prossime 24 ore, il rischio di forti tempeste si sposterà dal Nord verso il Centro, prima sul lato adriatico e poi, a fine settimana, anche sull’estremo Meridione. Torneremo dunque ad avere un clima più vivibile, con minime sotto i 20°C e massime sotto i 30°C nelle zone più fresche ed arieggiate.

Temperature ancora elevate: ecco perché

Secondo i meteorologi, almeno fino a fine mese, non si registrerà una quarta ondata di caldo africano. Tuttavia, ciò che spaventa di più è che le temperature si aggireranno comunque intorno ai 33°C al Nord, ai 34-35°C al Centro e ai 36-37°C al Sud.

Questi dati sono una chiara ed evidente testimonianza del cambiamento climatico al quale stiamo andando incontro. Le temperature estive che oggi consideriamo essere “nella norma” sono di ben 4 gradi superiori alle temperature medie di 50 anni fa. Il che fa pensare ai livelli che raggiungeremo in un prossimo futuro.

Le previsioni per i prossimi giorni

Nei prossimi giorni il quadro meteorologico si manterrà piuttosto dinamico, con condizioni molto diverse tra le varie aree della penisola/del territorio. Martedì 21 il Nord sarà colpito da temporali sparsi, localmente accompagnati da grandinate, mentre al Centro i fenomeni si concentreranno soprattutto lungo le regioni adriatiche. Al Sud continuerà invece a dominare il sole, accompagnato da un caldo intenso che potrà raggiungere i 45 °C nelle zone interne di Sicilia e Sardegna.

Mercoledì 22 il tempo migliorerà al Nord con ampie schiarite, mentre al Centro persisteranno acquazzoni su rilievi e coste adriatiche; al Sud si segnalerà solo una debole e isolata instabilità.

Giovedì 23 il Nord resterà soleggiato, ma al Centro saranno ancora possibili rovesci, soprattutto lungo l’Appennino e il versante adriatico. Al Sud, invece, verso sera, tuoni e temporali interesseranno inizialmente la Puglia e successivamente la Basilicata.

Per quanto riguarda la giornata di venerdì e il fine settimana, le temperature rimarranno in linea con le medie del periodo, con nuovi temporali venerdì al Sud e un possibile peggioramento domenica anche sulle regioni del Centro-Nord.