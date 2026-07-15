Nubifragio sull’Emilia-Romagna, treni bloccati e tetti scoperchiati. Un morto in auto a Modena – Il video

La regione colpita da piogge intense e raffiche di vento oltre i 100 km/h. Lo schianto fatale a Bomporto

Nel tardo pomeriggio di mercoledì l‘ondata temporalesca che ha spazzato il Nord Italia si è abbattuta con violenza anche sull’Emilia-Romagna, con piogge intense e raffiche di vento oltre i 100 chilometri orari – come si vede dalle immagini girate a Modena da Michele Balugani. Molti i danni provocati nella regione, anche per via degli alberi caduti sotto il nubifragio. E proprio nel modenese una persona è morta a causa del maltempo. Era in auto nel momento in cui infuriavano pioggia e vento a Bomporto (Modena): a causa delle condizioni di scarsa visibilità la vettura si è schiantata contro un’altra macchina che stava arrivando dalla direzione opposta, in via per Bastiglia. Non si conosce al momento l’identità della vittima. La sindaca di Bomporto Tania Meschiari è stata anche allertata per alcuni edifici scoperchiati, piante cadute sulle strade e allagamenti.

Treni fermi e tetti scoperchiati, i danni in Emilia-Romagna

Allagamenti in aree urbane, interruzione di servizi essenziali (anche se alcune interruzioni di corrente elettrica sono avvenute in via preventiva e si stanno già riattivando) e di strade, con ripercussioni sulla viabilità, tetti scoperchiati, caduta di alberi, e centinaia di chiamate al 112. È il bilancio della Regione Emilia-Romagna sulla tempesta del pomeriggio. Dal punto di vista delle linee ferroviarie, alcune interruzioni, per alberi o rami caduti, si sono verificate su linee Fer: Reggio Emilia-Ciano, Modena-Sassuolo, Casalecchio-Vignola, poi Parma-Suzzara, Modena-Mantova e nel bacino di Ravenna: Bologna-Ravenna-Rimini, Ferrara-Ravenna. Alcuni treni si sono fermati. Tutto regolare invece sull’Alta Velocità, al di là di qualche rallentamento. A Bologna si sono registrati lievi danni anche alla copertura dello schermo del cinema in piazza Maggiore, ma senza conseguenze per le proiezioni.

Foto di copertina: I danni causati dal maltempo a San Lazzaro (Bologna) – 15 luglio 2026 (Ansa / Ufficio stampa Comune San Lazzaro)

Video di copertina: Il temporale su Modena (Ansa / Michele Balugani)