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Temporale a Parma, una chiamata del sindaco avvisa i cittadini – Il video

15 Luglio 2026 - 18:37 Alba Romano
Allerta arancione, e il Comune chiama al telefono i residenti per farli rientrare in casa
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L’allerta era partita già questa mattina, quando le previsioni meteo avevano avvisato di un violento temporale in arrivo su Parma. Oggi pomeriggio, poi, il sindaco Michele Guerra ha pubblicato un video sui social per avvisare i cittadini della tempesta, invitandoli a restare a casa. Ma il Comune ha fatto di più: ha diramato telefonicamente un messaggio di Alert System su tutti i telefoni cellulari dei residenti: rispondendo alla chiamata proveniente da un numero fisso di Parma, i cittadini hanno ascoltato la voce registrata del sindaco che li invitava a restare in casa a causa dell’allerta meteo arancione. Il temporale è stato molto violento, con pioggia e vento che ha raggiunto i 130 km/orari.

Uno screenshot del numero da cui è arrivato il messaggio pre-registrato del sindaco
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