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Nubifragio su Milano, interrotto il concerto di Bad Bunny: l’evacuazione e i feriti per la grandine – Il video

18 Luglio 2026 - 23:09 Alba Romano
La tempesta su Milano mentre all'Ippodromo era appena iniziato il secondo spettacolo dell'artista portoricano
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Ha colpito anche il concerto del musicista portoricano Bad Bunny la violenta grandinata che nella serata di sabato si è abbattuta su Milano, con pioggia intensissima e raffiche di vento. Dopo una prima sospensione attorno alle ore 21, i Vigili del Fuoco hanno imposto l’interruzione del concerto e l’evacuazione per le migliaia di persone che affollavano l’ippodromo San Siro. Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa dai chicchi di grandine di grandi dimensioni, e soccorsi dal personale del 118. Il concerto è stato sospeso. L’arena è rimasta presidiata dagli organizzatori e dalle forze dell’ordine. Bad Bunny si era già esibito nello stesso luogo di Milano, senza problemi, nella serata di venerdì.

Screenshot

L’evacuazione forzata e la metro chiusa

Quella di stasera all’Ippodromo Snai La Maura di Milano era la seconda e ultima data milanese del ‘Debí tirar más fotos World Tour’, unica tappa italiana del tour della star portoricana, dopo il tutto esaurito del primo concerto seguito venerdì sera da 80mila persone. In un primo annuncio diffuso dagli altoparlanti, gli organizzatori hanno invitato il pubblico a restare al proprio posto, nella speranza che la perturbazione si allontanasse, ma con il peggioramento delle condizioni meteo è arrivato l’ordine di evacuare l’area e raggiungere le uscite di sicurezza. Chiusa in anticipo anche la fermata della metropolitana Uruguay, per agevolare la gestione dell’emergenza e dei flussi di persone. 

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