Rischia di investire un 80enne e suo figlio, scende dall’auto e ammazza l’anziano: l’arresto dopo la fuga. Il caso a Collegno

È finita dopo poche ore la fuga dell'automobilista accusato di aver accoltellato a morte un 80enne durante una lite stradale

È stato arrestato l’uomo accusato di aver ucciso a coltellate Antonio Greco, 80 anni, che attraversava la strada assieme a suo figlio, anche lui rimasto ferito. L’omicidio è avvenuto la notte scorsa a Collegno, nel Torinese, dove un automobilista è sceso dall’auto armato di coltello e avrebbe ucciso l’anziano al culmine di una lite. L’uomo è poi scappato, per essere rintracciato poche ore dopo. Ad aiutare gli inquirenti coordinati dal pm Giacomo Barbara sono stati alcuni testimoni, che hanno indicato la targa dell’auto del presunto aggressore.

La lite per strada mentre i due attraversavano

Nella tarda serata di giovedì 16 luglio, l’anziano stava attraversando la strada con suo figlio nei pressi di piazza IV novembre, all’angolo con via Tampellini, a Collegno. In quel momento un uomo al volante di una Citroen avrebbe rischiato di investirli. Secondo quanto emerso finora, i due non si trovavano sulle strisce pedonali. L’automobilista avrebbe subito accostato, per uscire minaccioso con un coltello in pugno. A quel punto ha aggredito l’anziano, colpendolo alle spalle. Nella colluttazione è rimasto ferito a un braccio anche il figlio 52enne. L’aggressore si sarebbe poi dato alla fuga. A rintracciarlo sono stati i carabinieri del comando di Rivoli. Finora non sono emersi elementi che fanno pensare a una conoscenza tra la vittima e l’aggressore.