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Paolo Belli, l’incidente e l’accusa di omicidio stradale: «Andava piano in bici»

16 Luglio 2026 - 08:41 Alba Romano
paolo belli incidente stradale omicidio bicicletta
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L'avviso di garanzia consentirà al cantante e presentatore di nominare suoi periti per l'autopsia, che dovrà chiarire la causa del decesso
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L’indagine nei confronti di Paolo Belli per omicidio stradale è un atto dovuto. La procura di Reggio Emilia ha aperto un’inchiesta sulla morte del 41enne Alessandro Magnani. L’incidente è avvenuto lunedì 13 luglio nel pomeriggio a Cognento di Campagnola, nella Bassa Reggiana. Paolo è distrutto e sotto choc», fanno sapere dal suo entourage. L’avviso di garanzia consentirà al cantante e presentatore di nominare suoi periti per l’autopsia, che dovrà chiarire la causa del decesso.

Come è morto Alessandro Magnani

Tra le ipotesi ci sono un trauma cranico e un malore. Che potrebbe aver colpito il 41enne prima di essere investito. Il Quotidiano Nazionale spiega oggi che Magnani stava lavorando per una società di servizi di Reggio Emilia e aveva appena consegnato alcune notifiche in alcune abitazioni della zona per conto di una compagnia che gestisce l’elettricità. Secondo la ricostruzione Paolo Belli lo ha travolto in sella alla sua bici da corsa. L’elisoccorso lo ha trasportato all’ospedale Maggiore di Parma, ma le condizioni erano già critiche. Anche Belli ha riportato lievi ferite nell’impatto. «Come sta, come sta?», continuava a ripetere. Poi è stato portato per i controlli all’ospedale di Guastalla dove è stato sottoposto anche agli accertamenti tossicologici di rito.

L’incidente e Paolo Belli

Magnani era un allenatore di pallavolo. Lo ha ricordato la Gios Volley Carpi, ovvero la Goldoni pallavolo femminile, poi confluita nella Mondial Quartirolo. Per i funerali si attende ora il nullaosta della magistratura dopo l’esame del medico legale che sarà eseguito al Policlinico di Modena. Ma potrebbero già svolgersi sabato. Belli è in casa a Carpi. Dopo l’incidente i soccorritori hanno fatto sedere Belli contro un garage all’ombra. Ripeteva di continuo: «Ma lui come sta? Vi prego ditemelo».

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Le testimonianze

Secondo le testimonianze raccolte, Belli stava viaggiando lentamente al bordo della carreggiata, senza fretta né manovre improvvise. Poi l’incidente.

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