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Francesco Toldo vede un furto in centro a Milano, insegue il ladro e restituisce la bici al proprietario

09 Luglio 2026 - 21:43 Francesca Milano
Francesco Toldo, ex portiere di Serie A
Francesco Toldo, ex portiere di Serie A
L'ex portiere della Nazionale di calcio ha rincorso un ladro di bici, lo ha fatto cadere e ha restituito il mezzo al suo proprietario
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Ha visto un ragazzo correre dietro a un altro giovane in bicicletta e ha capito che qualcosa non andava. Così Francesco Toldo, ex portiere dell’Inter e della Nazionale italiana, è intervenuto in pieno centro a Milano riuscendo a bloccare un giovane accusato di aver appena rubato una bici. L’episodio è avvenuto questa sera, poco prima delle 20, in via Agnello, a pochi passi da corso Vittorio Emanuele II.

La dinamica del furto e dell’inseguimento

Secondo quanto riferisce Ansa, Toldo, che oggi responsabile del progetto Inter Legends, stava parcheggiando lo scooter quando ha notato la scena: un ragazzo stava inseguendo a piedi un coetaneo che si stava allontanando in bicicletta. L’ex numero uno ha fermato il ragazzo che era a piedi e gli ha chiesto cosa fosse successo. «Mi ha rubato la bici», è stata la risposta. A quel punto Toldo è partito all’inseguimento e ha poi raggiunto il giovane in fuga all’altezza di corso Vittorio Emanuele II.

Il racconto dell’ex portiere

Secondo il racconto fatto da Toldo, quando ha raggiunto il ladro di bici lo ha spinto per farlo cadere. La bicicletta è stata poi restituita al proprietario. Intanto, attorno alla scena si erano radunati alcuni passanti che hanno applaudito all’intervento di Toldo.

«È stato incredibile – ha raccontato l’ex portiere – .Vedendo la scena ho capito subito quello che era accaduto. Appena il ragazzo me ne ha dato conferma, non ci ho pensato nemmeno un secondo. Sono partito a tutta velocità, l’ho affiancato e con una spinta l’ho disarcionato». Poi, ha aggiunto Toldo, «le persone in strada mi hanno riconosciuto e tutti mi volevano abbracciare. Il ragazzo che era stato derubato mi ha ringraziato e anche tutte le persone che hanno assistito alla scena».

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