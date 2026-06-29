In Messico c’è un uomo soprannominato “il Batman di Lagos de Moreno” che lega i ladri di motociclette con lo scotch ai pali della luce

L'uomo è diventato un caso virale dopo aver esposto in strada cinque presunti ladri di motociclette, ma ora è ricercato dalla polizia

Nelle ultime settimane la regione degli Altos Norte, nello Stato messicano di Jalisco, è diventata il teatro di una vicenda che ha rapidamente fatto il giro dei social. Almeno cinque uomini sono stati trovati legati con del nastro adesivo a lampioni e pali della luce, dopo essere stati accusati di aver rubato motociclette. Dietro questi episodi ci sarebbe un misterioso uomo, già ribattezzato dai media locali il «Batman di Lagos de Moreno», che in seguito all’aumentare dei furti di bicicletta ha iniziato a farsi giustizia da solo. «A Jalisco, dopo la mancanza di aiuto da parte delle autorità, un eroe anonimo ha iniziato a dare la caccia ai ladri di motociclette», si legge in un post pubblicato su X dal giornalista messicano Luis Cárdenas.

En Jalisco, tras la falta de ayuda por parte de las autoridades, un héroe anónimo empezó a cazar ladrones robamotos. Hasta el momento, ya lleva cinco en diez días y lo apodan el 'Batman de Lagos de Moreno'. pic.twitter.com/C1AJYqGIcO — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) June 24, 2026

Come opera il Batman messicano

Il primo episodio risale al 13 giugno, quando qualcuno ha legato un giovane a un palo della luce lasciandogli addosso un cartello di cartone rosa con la scritta che lo accusava di essere un ladro. Nei giorni successivi lo stesso schema si è ripetuto altre quattro volte, spingendo gli investigatori a ritenere che dietro gli episodi ci sia un unico responsabile. Il misterioso vigilante sembra prendere di mira persone accusate di aver rubato motociclette. Sulla fronte delle vittime scrive con un pennarello la parola spagnola «ratero» (ladro) e, in alcuni casi, disegna anche dei baffi da topo, diventati la sua firma. Accanto agli uomini lascia inoltre grandi cartelli rosa che descrivono il presunto furto commesso e parcheggia la motocicletta che avrebbero rubato davanti a loro.

Le indagini della polizia

Come riporta il quotidiano The Sun, il segretario alla Sicurezza dello Stato di Jalisco, Juan Pablo Hernández, ha confermato che sono cinque i casi denunciati e che è in corso una caccia all’uomo per identificare il responsabile. Per le autorità, infatti, gli uomini trovati legati devono essere considerati vittime. Diversi presentano segni di lividi e ferite, mentre uno è stato trovato insanguinato e con evidenti contusioni. Tutti sono stati liberati e affidati alle cure dei sanitari e, al momento, non è chiaro se siano indagati per i presunti furti di motociclette. La vicenda riporta l’attenzione sul fenomeno del vigilantismo in Messico, dove in alcune aree del Paese gruppi di cittadini scelgono di farsi giustizia da soli contro la criminalità, una pratica che le autorità continuano a condannare nonostante il consenso che talvolta raccoglie nell’opinione pubblica.