Il furto dei gioielli al Louvre diventa un film

Secondo Le Figaro, Romain Gavras è già al lavoro sulla sceneggiatura. Il progetto racconterà il clamoroso furto al museo parigino che portò alle dimissioni della direttrice

Chi non si ricorda il furto di ottobre al Louvre, quando in soli 7 minuti vennero sottratti alcuni dei preziosi gioielli appartenuti a Napoleone? I ladri, sfruttando un montacarichi sul lato della Senna, riuscirono a introdursi rapidamente nel celebre museo parigino e a mettere a segno un colpo da film. Il valore del bottino è stato stimato a più di 88 milioni di euro. Le indagini successive hanno inoltre evidenziato gravi falle nei sistemi di sicurezza del Louvre, circostanza che ha portato alle dimissioni della direttrice Laurence des Cars. Ora, secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Figaro, questa incredibile vicenda potrebbe presto approdare al cinema. Il progetto sarebbe tratto dal libro-inchiesta firmato da Jean-Michel Décugis, Jérémie Pham-Lê e Nicolas-Charles Torrent, la cui uscita nelle librerie francesi è prevista per la fine di maggio.

Quando potrebbe arrivare nelle sale

Il regista Romain Gavras ha annunciato di essere al lavoro su un film dedicato al furto dei gioielli del Louvre. Al momento non sono ancora stati resi noti il titolo ufficiale, il cast né la data di uscita della pellicola, anche se le prime indiscrezioni parlano di un possibile arrivo nelle sale nel corso del 2028. Per la produzione pare che Gavras collaborerà ancora una volta con la casa di produzione Iconoclast, con cui aveva già realizzato Le Monde est à toi, candidato a due Premi César, e Athena, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2022. Secondo quanto riportato da Le Figaro, il regista avrebbe già avviato la scrittura della sceneggiatura insieme a Simon Jacquet, autore di Je t’aime e Bac Nord, e a Mourad Winter, noto per L’Amour, c’est surcoté.