La Bulgaria vince l’Eurovision, secondo Israele. Sal Da Vinci quinto – Le pagelle

La bulgara Dara si aggiudica l’Eurovision Song Contest 2026, il suo tormentone Bangaranga ha messo d’accordo giurie di qualità e pubblico. Quello che non è riuscito a Sal Da Vinci, cui solo due Paesi hanno concesso il massimo del punteggio, e che forse si aspettava qualche consenso in più dalle comunità italiane all’estero. La Bulgaria si è giocata lo slancio finale contro Israele, assai premiata dai telespettatori dell’EBU, un’impennata che è stata accompagnata da un coro di fischi del pubblico della Wiener Stadthalle.