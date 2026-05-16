Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoGoverno MeloniJannik SinnerMaldive
CULTURA & SPETTACOLOAustriaEurovision Song ContestMusicaSuoni e VisioniVideoVienna

Sal Da Vinci infiamma l’Eurovision, ovazione per l’Italia a Vienna. E lui si commuove – Il video

16 Maggio 2026 - 23:30 Alba Romano
L'artista napoletano in finale della kermesse con "Per sempre sì". La performance e l'attesa per il verdetto
Google Preferred Site

È arrivato poco prima delle 23 l’atteso momento di Sal Da Vinci alla serata finale dell’Eurovision 2026. Vestito con un completo interamente bianco, Da Vinci si è esibito ancora una volta sul palco insieme alla ballerina Francesca Tocca (ex Amici), la cui gonna bianca ha lasciato spazio a uno splendido tricolore. La Wiener Stadthalle di Vienna sembra aver decisamente apprezzato la performance canora dell’artista italiano in gara con Per sempre sì. Appena finita la canzone è partita una sonora ovazione, e Sal Da Vinci non ha trattenuto la commozione: si è portato il volto tra le mani, nascondendo forse anche qualche lacrima. «Grandissimo!», hanno commentato i telecronisti della Rai. A votare per lui, come da regolamento dell’Eurovision, potranno essere però solo gli spettatori di altri Paesi europei. L’esito della finale della kermesse canora continentale è atteso attorno all’una di notte.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

L’ira funesta di Barbara d’Urso: «Chat, De Filippi e Toffanin: perché ho fatto causa a Mediaset»

2.

Sal Da Vinci all’Eurovision dà al mondo ciò che musicalmente si aspetta da noi: tradizione e cliché

3.

«Dirò una cosa dura, ma…», l’autrice Tv a Porta a Porta sullo «stupro nei sogni di tutti». La polemica: «Chiudono trasmissioni per molto meno» – Il video

4.

Pochi biglietti venduti, i Modà si spostano dallo stadio al palazzetto. Ma non è il primo caso di concerti “ridimensionati”: ecco cosa sta succedendo alla musica live

5.

Il Castello delle cerimonie «resta aperto», perché il Consiglio di Stato ha dato ragione ai Polese: la reazione della famiglia e cosa succede adesso

leggi anche
Eurovision boicottaggio rai Italia
CULTURA & SPETTACOLO

Una riga nelle 500 pagine della legge di bilancio canadese svela che il Paese vuole partecipare al prossimo Eurovision

Di Gabriele Fazio
CULTURA & SPETTACOLO

Sal Da Vinci all’Eurovision dà al mondo ciò che musicalmente si aspetta da noi: tradizione e cliché

Di Gabriele Fazio
ATTUALITÀ

Perché Eurovision è il festival musicale più politico e perché quest’anno lo è ancora di più

Di Olga Colombano
sal da vinci
CULTURA & SPETTACOLO

Il pre Eurovision dell’Italia va alla grande: ecco quanto è quotato Sal Da Vinci

Di Gabriele Fazio