Sal Da Vinci infiamma l’Eurovision, ovazione per l’Italia a Vienna. E lui si commuove – Il video

L'artista napoletano in finale della kermesse con "Per sempre sì". La performance e l'attesa per il verdetto

È arrivato poco prima delle 23 l’atteso momento di Sal Da Vinci alla serata finale dell’Eurovision 2026. Vestito con un completo interamente bianco, Da Vinci si è esibito ancora una volta sul palco insieme alla ballerina Francesca Tocca (ex Amici), la cui gonna bianca ha lasciato spazio a uno splendido tricolore. La Wiener Stadthalle di Vienna sembra aver decisamente apprezzato la performance canora dell’artista italiano in gara con Per sempre sì. Appena finita la canzone è partita una sonora ovazione, e Sal Da Vinci non ha trattenuto la commozione: si è portato il volto tra le mani, nascondendo forse anche qualche lacrima. «Grandissimo!», hanno commentato i telecronisti della Rai. A votare per lui, come da regolamento dell’Eurovision, potranno essere però solo gli spettatori di altri Paesi europei. L’esito della finale della kermesse canora continentale è atteso attorno all’una di notte.