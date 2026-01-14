Louvre sempre più caro, scatta l’aumento per i turisti stranieri: come funziona e chi riguarda

Dopo il furto imbarazzante e gli scioperi dei dipendenti, arriva il rincaro dei biglietti per visitare diversi monumenti francesi

Aumenta il prezzo dei visitatori non europei del Louvre. A partire da oggi, mercoledì 14 gennaio, il museo parigino ha aumentato il prezzo d’ingresso del 45% per la maggior parte dei visitatori che non provengono dall’Europa. La decisione si era resa necessaria per risollevare le finanze del museo parigino, il più visitato al mondo, specialmente dopo i ripetuti scioperi dei dipendenti per protestare contro le condizioni di degrado di alcune ale del museo, il sovraffollamento cronico e la scarsa sicurezza, specialmente dopo il furto dei gioielli di Napoleone.

I nuovi prezzi per i visitatori non europei

L’aumento dei prezzi, che saliranno da 22 a 32 euro, fa parte in realtà di una politica nazionale di «prezzi differenziati» annunciata all’inizio del 2024 e riguarderà, oltre al Louvre, anche la Reggia di Versailles, l’Opéra di Parigi e la Sainte-Chapelle. Il prezzo di 32 euro si applica ai visitatori individuali che provengono da Paesi non europei. I gruppi guidati pagheranno 28 euro, con un limite massimo di 20 persone per i tour. Alcune categorie, come i giovani sotto i 18 anni, continueranno a beneficiare dell’ingresso gratuito.

Nuovo sciopero dei dipendenti

Nel frattempo, la dirigenza del Louvre ha un altro problema con cui fare i conti: i malumori diffusi che serpeggiano tra i dipendenti. Lunedì 12 gennaio, i lavoratori del museo parigino sono scesi di nuovo in piazza per chiedere un aumento dei salari e migliori condizioni di lavoro. I sindacati francesi hanno denunciato la modifica dei biglietti del Louvre, affermando che il rialzo dei prezzi compromette la missione universale del museo più visitato al mondo.

Foto copertina: EPA/Yoan Valat | L’ingresso del Louvre, a Parigi