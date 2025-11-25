Francia, arrestato il quarto ladro del Louvre. Ma i gioielli restano introvabili

Il gruppo che ha materialmente sottratto i preziosi è stato interamente identificato e bloccato

La polizia francese ha arrestato anche il quarto e ultimo componente della banda responsabile del clamoroso furto al museo del Louvre. Si tratta di un uomo già noto alle autorità. Come riferito dalla procuratrice generale di Parigi, Laure Beccuau, è stato fermato insieme ad altre tre persone, anch’esse sospettate di essere coinvolte nel colpo dal valore di 88 milioni di euro. In totale, i fermati sono due uomini di 38 e 39 anni e due donne di 31 e 40 anni. Gli altri tre uomini accusati di aver materialmente trafugato i gioielli della corona francese erano stati arrestati nelle settimane precedenti. Il quarto sospettato, fermato questa mattina, si trova ora in custodia cautelare con l’accusa di «furto in banda organizzata e associazione a delinquere».

Come è avvenuto il furto

Il gruppo che ha materialmente sottratto i gioielli è stato interamente identificato e bloccato. Ora resta da chiarire che fine abbiano fatto i gioielli, che attualmente risultano ancora introvabili. Il giorno del furto, alle 9.30, un commando di quattro persone aveva bloccato un camion elevatore ai piedi del Louvre. Due di loro si erano poi issati con la piattaforma mobile fino alla Galleria d’Apollo, dove sono custoditi i gioielli imperiali. Travestiti da operai con gilet gialli, avevano forzato le finestre e tagliato le teche, riuscendo a fuggire in pochi minuti con otto gioielli della Corona di Francia.