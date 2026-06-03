Droni su San Pietroburgo, a fuoco un terminal del petrolio. Zelensky e il messaggio a Putin per la “Davos russa”: «Attacco a 1.100 km» – La diretta
Un attacco con droni ucraini ha colpito stamattina il terminal petrolifero di San Pietroburgo, proprio mentre nella città russa prendeva il via il Forum economico internazionale, l’appuntamento annuale che riunisce dirigenti d’azienda e funzionari di governo sotto l’egida del presidente Vladimir Putin. I residenti hanno diffuso foto e video di esplosioni potenti e di un incendio di vaste proporzioni, con colonne di fumo nero che si alzavano sopra l’impianto affacciato sul Golfo di Finlandia, accanto al grande porto cittadino. Si tratta di uno dei principali snodi russi per lo stoccaggio e l’esportazione di carburante, che riceve e smista prodotti petroliferi via fiume, ferrovia e strada per un volume stimato di 12,5 milioni di tonnellate l’anno. Secondo le prime informazioni ci sarebbero diversi feriti.
Droni abbattuti e voli dirottati a Pulkovo
Il governatore dell’oblast’ di Leningrado, Aleksandr Drozdenko, ha fatto sapere che nella regione sono stati abbattuti 50 droni nel corso della mattinata, senza però entrare nel merito degli incendi al porto, la cui portata resta al momento da chiarire. L’offensiva ha avuto ricadute anche sul traffico aereo: all’aeroporto Pulkovo quasi trenta voli hanno accumulato ritardi oltre le due ore, mentre altri nove sono stati dirottati verso scali alternativi. Lo riferisce l’agenzia di stampa statale russa Tass.
Video dal canale Telegram di Volodymyr Zelensky
Zelensky: «Colpito terminal petrolio a San Pietroburgo»
«Questa notte sono stati colpiti obiettivi importanti sul territorio della Russia. Tra questi, il terminale petrolifero di San Pietroburgo. Dalla nostra frontiera statale ucraina a questo obiettivo dell’industria petrolifera russa, che lavora per la guerra, ci sono circa 1.100 chilometri. Sono stati raggiunti anche obiettivi puramente militari nella base di Kronstadt». Così su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rivendica gli attacchi con droni nella notte. Oggi a San Pietroburgo comincia il summit economico Spief promosso da Putin, la cosiddetta “Davos russa”.
«Un altro obiettivo – aggiunge Zelensky – è un’impresa nella regione di Tambov, coinvolta nella produzione di armi russe. La distanza dalla linea del fronte è di quasi 600 chilometri. Grazie ai nostri soldati per la loro precisione. Il piano ucraino di sanzioni a lungo raggio viene eseguito esattamente come necessario per avvicinare la pace. Gloria all’Ucraina!».
«Feriti due pompieri russi dopo attacco droni ucraini»
Due vigili del fuoco russi sono rimasti uccisi e altri due feriti in un attacco di droni ucraini nella regione di Smolensk, secondo quanto reso noto dal governatore, Vasily Anokhin. Anche un civile è rimasto ferito, ha aggiunto Anokhin sul suo canale nel servizio di messaggeria Max, citato dalla Tass.
Il governatore ha precisato che i quattro pompieri erano all’opera per spegnere un incendio nel distretto municipale di Yershichsky quando sono stati investiti dai detriti di un drone ucraino che era stato intercettato dalle difese aeree. Anokhin ha detto che la scorsa notte le forze ucraine hanno lanciato 31 droni sulla regione di Smolensk nel tentativo di colpire importanti infrastrutture.
Drone ucraino contro autobus russo: «Sette morti e 11 feriti»
Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, in Crimea, ha causato la morte di sette persone e il ferimento di altre undici, secondo quanto riferito dalle autorità della regione di Donetsk, in Ucraina, controllata da Mosca, dove è avvenuto l’attacco.
«A Yenakiyevo, un drone ha colpito un autobus che collegava Mosca a Simferopol; secondo le prime informazioni, sette civili sono stati uccisi. Altre undici persone hanno riportato ferite di varia gravità e stanno ricevendo le cure necessarie», ha scritto Denis Pushilin, capo dell’amministrazione locale istituita dalla Russia, su Telegram.
Secondo il Ministero della Difesa russo, 354 droni ucraini sono stati abbattuti nella notte tra martedì e mercoledì sul territorio russo. Il governatore della regione di Leningrado, Aleksandr Drozdenko, ha riferito che solo in quella regione sono stati abbattuti 50 droni.
Droni ucraini su San Pietroburgo: «Brucia maxi-terminal petrolifero»
A seguito di un attacco da parte di decine di droni, è scoppiato un incendio a San Pietroburgo, in Russia. Secondo fonti ufficiali, un terminal petrolifero è in fiamme. Lo scrive la Ukrainska Pravda, citando il governatore della Regione di Leningrado della Federazione Russa Alexander Drozdenko.
Intorno alle 4 del mattino, Drozdenko ha segnalato l’abbattimento di 3 droni nella regione di Leningrado. Intorno alle 6 del mattino, Drozdenko ha segnalato un attacco di 30 droni, mentre i media russi hanno inoltre riferito che oltre 20 voli in partenza dall’aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo hanno subito ritardi o sono stati cancellati.
Successivamente, il canale Telegram Astra ha confermato che, a seguito di un attacco con un drone a San Pietroburgo, il più grande complesso di raffinazione petrolifera della Russia nord-occidentale, la JSC “Petersburg Oil Terminal”, è in fiamme.
Secondo quanto riportato dai media e da personalità pubbliche russe, oggi prenderà il via a San Pietroburgo il Forum economico internazionale (Spief), a cui è previsto l’arrivo di numerosi imprenditori stranieri.