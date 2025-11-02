Ultime notizie Donald TrumpJannik SinnerPoliziaUcraina
ESTERIArteFranciaFurtiLouvreMuseiParigiSicurezza informatica

Le falle nella sicurezza del Louvre: la password ridicola delle telecamere e il rischio di violazioni già segnalato nel 2014. Così si poteva accedere ai server

02 Novembre 2025 - 19:36 Cecilia Dardana
embed
louvre furto parigi arresti
louvre furto parigi arresti
Secondo documenti ufficiali risalenti al 2014 e aggiornati fino al 2024, le password che permettevano di accedere ai sistemi di sicurezza erano “LOUVRE” e “THALES”, quest’ultima riferita al software di protezione. Non è chiaro se le credenziali siano state cambiate nel frattempo

Una storia che sembra uscita da una commedia: le chiavi digitali del Louvre, il museo più famoso del mondo, erano incredibilmente semplici. Secondo documenti ufficiali risalenti al 2014 e aggiornati fino al 2024, le password che permettevano di accedere ai sistemi di sicurezza erano “LOUVRE” e “THALES”, quest’ultima riferita al software di protezione. Una combinazione così banale da mettere in discussione anni di fiducia nella sicurezza di uno dei luoghi più sorvegliati del pianeta e che il 19 ottobre è stato vittima di uno dei furti più clamorosi di sempre. Non è chiaro se le credenziali siano state cambiate nel frattempo, ma la rivelazione ha già sollevato un vero e proprio dibattito pubblico e politico.

Il problemi di sicurezza del Louvre

«È evidente che qualcosa non ha funzionato nel sistema di sicurezza», ha ammesso la ministra della Cultura, Rachida Dati. Dopo aver inizialmente sottolineato che «gli allarmi hanno funzionato», la ministra ha poi corretto il tiro: «Ci sono state mancanze nella sicurezza, serve chiarezza su tutte le responsabilità». Un’ammissione che arriva dopo il furto, avvenuto in pieno giorno davanti a decine di telecamere.

Il retroscena

Secondo Libération, già nel 2014 tre esperti dell’Agenzia nazionale per la sicurezza informatica avevano analizzato la rete del museo — telecamere, allarmi e controlli d’accesso — evidenziando il rischio di violazioni. Il loro report sottolineava: «Chi controlla la rete del Louvre può facilitare il furto di opere d’arte». In sostanza, dietro la facciata monumentale del museo più visitato al mondo, si nascondeva la più semplice delle “porte digitali”: un nome banale che, per un colpo informatico o una svista interna, poteva aprire scenari molto pericolosi.

Articoli di ESTERI più letti
1.

I giovani Maga che non trovano coetanei con cui uscire, i cuori in pena delle ragazze deluse dai trumpiani: «Pensavo fossero di più mascolini»

2.

Erika Kirk e l’abbraccio a J.D. Vance che fa discutere. «Nessuno potrà mai sostituire mio marito, ma in lui vedo somiglianze» – Il video

3.

Sudan, la strage di Al Fashir e la richiesta di indagare per genocidio. Le voci dei sopravvissuti: «Mangiavamo solo cibo per animali. Ora le strade sono piene di cadaveri»

4.

Venezuela, dagli Usa «attacchi imminenti». Trump frena, Maduro chiede aiuto a Putin, Cina e Iran – La diretta

5.

Alta tensione tra Usa e Venezuela. «In arrivo nei Caraibi la portaerei Usa Gerald Ford» – La diretta

leggi anche
louvre furto parigi arresti
ESTERI

Furto al Louvre, accusata anche una donna: sarebbe tra le complici del colpo. Rilasciato un sospettato: «Arresti? Senza una logica»

Di Alba Romano
Arresto Louvre
ESTERI

Furto al Louvre, cinque nuovi arresti. «Uno guidava lo scooter durante la rapina»

Di Ugo Milano
FACT-CHECKING

Le immagini della rapina al Louvre generate con l’Intelligenza Artificiale

Di Marianna Satta
Gioielli Louvre
ESTERI

Svolta sul furto dei gioielli a Louvre: due arresti. La furia della procuratrice di Parigi per la fuga di notizie: chi sono i due sospettati

Di Giulia Norvegno
ESTERI

L’azienda del montacarichi usato nel furto al Louvre si fa pubblicità. Il post (geniale) sui social: «Trasporta i tuoi tesori in silenzio»

Di Ugo Milano
louvre vinted
ATTUALITÀ

Spuntano i gioielli rubati al Louvre su Vinted, l’ironia degli utenti: «L’ho trovata per strada: corona a 30mila euro»

Di Ygnazia Cigna