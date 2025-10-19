Furto al Louvre, ladri scappano via con i gioielli di Napoleone. Il polo sarà chiuso tutta la giornata

Incappucciati, sono riusciti a introdursi dal lato dell'edificio che guarda la Senna, dove sono attualmente in corso alcuni lavori

Furto al Museo Louvre di Parigi, dove alcuni ladri si sono introdotti questa mattina fuggendo con alcuni gioielli appartenenti a Napoleone. Secondo Le Parisien, i criminali, incappucciati, sono riusciti a introdursi nel museo arrivando dal lato della Senna, dove sono attualmente in corso alcuni lavori. Hanno utilizzato un montacarichi, per entrare poi nella Galleria d’Apollon. Secondo quanto dichiarato su X dalla ministra della Cultura francese, Rachida Dati, non ci sono feriti. E vi sono indagini ancora in corso. Il polo museale ha comunicato che «oggi rimarrà chiuso per motivi eccezionali».

La clamorosa azione (con tanto di finestre rotte)

Usando un montacarichi la squadra si è introdotta rompendo alcune finestre. Erano senz’altro professionisti. Perché hanno portato a termine il colpo in un lasso di tempo brevissimo: il furto è avvenuto in una finestra di tempo estremamente breve, tra le 9.30 e le 9.40. Due uomini sono entrati nell’edificio, mentre un terzo è rimasto all’esterno. I ladri hanno rubato nove pezzi della collezione di gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice tra cui una collana, una spilla e una tiara. Sono poi fuggiti a bordo di uno scooter TMax, dirigendosi verso l’autostrada A6.

