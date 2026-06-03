In Finlandia scatta la caccia al tesoro a un lingotto d’oro del valore di 20mila euro: così la principale località sciistica del Paese prova ad attrarre turisti in estate

L'iniziativa per rilanciare la Lapponia senza neve in estate. Nei boschi di Levi si nasconde un lingotto d'oro del valore di 20mila euro

La località di Levi, in Finlandia, è certamente più nota per le sue nevi invernali, le aurore boreali e i paesaggi che ricordano il magico mondo di Narnia, che per i suoi panorami estivi. Eppure c’è chi è pronto a garantire che il paesaggio in estate della Lapponia finlandese abbia molto da offrire, anche in assenza di renne e clima natalizio. Così Visit Levi, l’agenzia ufficiale per il turismo di Levi, ha organizzato una competizione molto singolare: un caccia al tesoro che durerà per tutta l’estate e permetterà di scoprire la meraviglie del posto, fino alla tappa finale. Chi arriverà primo si aggiudicherà così un lingotto d’oro del valore di 20mila euro.

Le tappe della “Caccia al sole di mezzanotte”

Si chiama “Caccia al sole di mezzanotte” (The Midnight Sun Hunt), in onore delle infinite giornate di luce che si registrano ogni anno a nord del Circolo Polare Artico: nei mesi estivi, la regione arriva infatti a godere di 24 ore di luce. Come riporta il sito Visit Levi la caccia al tesoro inizierà il 18 giugno presso il Centro visitatori di Levi e terminerà il 22 agosto. I partecipanti e aspiranti cercatori d’oro potranno registrarsi il giorno stesso e ricevere il primo indizio, che li condurrà insieme a quelli successivi attraverso sentieri, attrazioni e luoghi di interesse locali, avvicinandoli sempre di più al premio nascosto.

Un’immagine presa dalla campagna pubblicitaria di The Midnight Sun Hunt (fonte: midnightsunhunt.com)

Non solo neve a Levi

Levi è conosciuta come la più importante stazione sciistica della Finlandia e una delle più famose in Europa e in inverno risulta una leader indiscussa del turismo. È in estate però che si fa sentire la carenza di turisti e visitatori, nonostante offra molte possibilità, come quella di praticare parapendio, escursionismo, rafting e mountain bike. Satu Pesonen, CEO di Visit Levi, ha dichiarato: «Levi è conosciuta soprattutto per il suo inverno, ma l’estate del nord è ancora sconosciuta a molti. Vogliamo offrire ai viaggiatori un nuovo motivo per visitare Levi quando il sole non tramonta mai e il paesaggio montano rivela un lato completamente diverso di sé». Ecco quindi che a sposare la causa sono stati anche Agnico Eagle Finland, una società mineraria aurifera con sede a Kittilä, e il comprensorio sciistico di Levi, nell’intento di rilanciare le bellezze locali.

Una caccia al tesoro che rispetta il territorio

Vista la ricchezza di natura incontaminata nel posto, gli organizzatori della caccia al tesoro hanno tenuto a precisare che l’evento non comporterà nessun deturpamento del territorio: ai partecipanti non verrà richiesto di compiere alcuno scavo per cercare indizi e tesoro. È inoltre rimessa agli stessi ricercatori d’oro la responsabilità di seguire il tracciato e non mettersi in pericolo.

Foto copertina: Pexels © Cristian Manieri | Lapponia, Finlandia