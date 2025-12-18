Il gesto razzista di miss Finlandia sui social che la fa diventare un idolo di destra: con la Cina deve scusarsi pure il premier – Il video

La 22enne ha dovuto cedere la fascia alla seconda classificata, dopo essere stata travolta dalle polemiche. Il selfie durante il concorso di miss Universo che si stava svolgendo in Thailandia

Il primo ministro finlandese Petteri Orpo ha dovuto presentare scuse formali a Giappone, Cina e Corea del Sud dopo che lo scandalo partito da un selfie di Miss Finlandia ha travolto anche il parlamento del Paese nordico. Tutto è esploso quando Sarah Dzafce, 22enne incoronata Miss Suomi lo scorso settembre, ha pubblicato sui social una foto in cui tirava gli occhi con le dita simulando tratti somatici asiatici, accompagnata dalla didascalia «mangiare con un cinese». La reazione nei Paesi asiatici è stata durissima, con un’ondata di proteste indignate sui media e le piattaforme social. La ragazza, di origini kosovare ma nata in Finlandia, è stata immediatamente privata del titolo e cacciata dal concorso di Miss Universo che si stava svolgendo in Thailandia. Anche la compagnia di bandiera Finnair ha preso le distanze da lei. Dzafce ha tentato inizialmente di giustificarsi sostenendo di essersi solo massaggiata gli occhi per il mal di testa, accusando un amico di aver postato la foto senza consenso, ma poi ha ceduto alle pressioni e si è dimessa: «Vorrei iniziare porgendo le mie più sentite scuse a tutti coloro che ho offeso e ferito».

Ma lo scandalo ha innescato una crisi politica interna. Il premier conservatore Orpo ha definito il gesto «scriteriato e stupido», scatenando però la reazione dei Veri Finlandesi (PS), partito di estrema destra che fa parte della coalizione di governo dal 2023. Due deputati del PS, Juho Eerola e Kaisa Garedew, hanno pubblicato sui loro profili foto simili in cui replicavano il gesto degli occhi a mandorla, in segno di solidarietà con Dzafce. Eerola ha addirittura cambiato la sua immagine di profilo Facebook con la scritta «Je suis Sarah», riferimento a Charlie Hebdo, mentre il vice presidente del partito Joakim Vigelius ha attaccato la «campagna di odio» dei «guardiani della morale» che limiterebbero la libera espressione.

La foto dell’ex miss Finlandia accusata di razzismo

La direttrice dell’organizzazione di Miss Suomi, Sunneva Sjögren, ha dovuto gestire l’emergenza annunciando che il titolo è passato alla seconda classificata Tara Lethonen e promettendo che in futuro l’educazione delle candidate verrà rafforzata. Il premier Orpo ha preso le distanze dagli alleati di estrema destra, bollando anche le loro uscite come stupide e dannose per il Paese, consapevole che lo scandalo ha provocato un serio incidente diplomatico con tre importanti partner asiatici. Dzafce, richiamata d’urgenza dalla Thailandia, ha ricevuto sul suo profilo Instagram numerosi messaggi, compresi diversi contenenti minacce, mentre il caso continua ad alimentare tensioni all’interno della maggioranza finlandese.