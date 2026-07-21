Il muro che l’Idf sta costruendo nella Striscia di Gaza

Una barriera di terra lunga 23 chilometri che separa la parte sotto il controllo di Israele dal resto del territorio

L’esercito israeliano sta costruendo rapidamente un’enorme barriera di terra che separa oltre il 50% della Striscia di Gaza che è sotto il suo controllo dal resto del territorio. Consolidando così ulteriormente la divisione dell’enclave palestinese. Lo ha riferito Times of Israel mostrando alcune immagini satellitari.

23 chilometri di barriera

Negli ultimi mesi sono stati costruiti oltre 23 chilometri di barriera, più della metà della lunghezza della Striscia, attraverso città demolite dai militari. Le forze armate israeliane hanno confermato all’Associated Press di aver costruito una barriera fisica nell’area della Linea Gialla, che è la linea di divisione temporanea tracciata in base all’accordo di cessate il fuoco con Hamas lo scorso ottobre. L’Idf ha dichiarato di aver creato una zona di sicurezza intorno alla linea, dotata di risorse di intelligence e tecnologiche, ma non ha fornito dettagli sul tracciato della barriera.

Una zona di sicurezza

L’Idf ha confermato all’AP la costruzione di «una barriera fisica nell’area della Linea Gialla»’, sottolineando che è volta a «ridurre gli attriti e prevenire danni a persone non coinvolte».Il Centcom e il Board of Peace non hanno commentato la costruzione di quella che si configura come una trincea. Oltre alla barriera, l’esercito ha dichiarato all’Associated Presso di aver creato una ‘zona di sicurezza’ attorno alla linea di confine, dotata di risorse di intelligence e tecnologiche, volta a «prevenire le infiltrazioni e proteggere le truppe e le comunità israeliane intorno alla Striscia di Gaza».

Foto copertina: Planet Labs PBC via AP